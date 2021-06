Festa della Repubblica 2021, 2 giugno/ Le frasi d’auguri e le citazioni storiche

Si terrà domani, 2 giugno 2021, la Festa della Repubblica, giorno in cui ricorrerà la celebrazione di quanto accadde il 2 giugno del 1946, il referendum costituzionale attraverso cui gli italiani scelsero appunto la Repubblica. Sarà un grande giorno per la nostra nazione soprattutto perchè giungerà in un momento in cui l’Italia sembra finalmente rialzare la testa dopo un anno durissimo, caratterizzato da 126mila morti per covid, milioni di infetti, e una crisi economica senza precedenti. Sarà una giornata sentita da moltissimi italiani e di conseguenza saranno milioni i messaggi a tema che verranno scambiati via WhatsApp o postati sui social.

SCENARIO/ Draghi tra Usa, Vaticano e Cina si prepara alla crisi del dopo-Covid

In questo spazio scopriremo quindi le migliori frasi d’auguri per la Festa della Repubblica 2021, a cominciare da una storica citazione dell’ex presidente Sandro Pertini: “Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi”. Dopo Pertini le parole di un altro ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che parlando della nostra splendida bandiera italiana disse: “La bandiera italiana è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che – ha detto – si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà”.

Salvini al Santuario di Fatima/ “Consacrato salute degli italiani, gioia ed emozione”

FESTA DELLA REPUBBLICA 2021, 2 GIUGNO, LE FRASI D’AUGURI: CITAZIONI DI LA MALFA E CALAMANDREI

Rimanendo in tema politica, uno storica citazione di Ugo La Malfa, politico profondamente anti-fascista, ex ministro dei trasporti: “La costituzione è la prima fonte del nostro diritto positivo e il vero polo di orientamento anche nella questione tanto dibattuta della cosiddetta interpretazione evolutiva delle leggi”.

Infine, fra le tanti citazioni utilizzabili come frasi d’auguri per la Festa della Repubblica di domani, 2 giugno 2021, le parole di Piero Calamandrei, altro politico italiano di vecchia data, nonché fra i fondatori del Partito d’Azione: “In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli”. Per altre frasi d’auguri per la Festa della Repubblica 2021 vi diamo appuntamento ad un prossimo aggiornamento a breve.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: Ilva, condanne per Fabio e Nicola Riva (1 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA