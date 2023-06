Festa della Repubblica Italiana/ Cos’è e perché si festeggia il 2 giugno: origini e referendum

CHE COS’È LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E PERCHÈ SI FESTEGGIA OGGI

Da 77 anni si celebra la Festa della Repubblica italiana italiana e come ogni 2 giugno 1946 l’intento nazionale è quello di fare memoria di quei momenti che cambiarono per sempre la storia di una Nazione uscita a brandelli dalla Seconda Guerra Mondiale. Capire cos’è la Festa della Repubblica Italiana, da un mero punto di vista “storico”, è molto semplice: il 2 giugno 1946 si tenne il Referendum sulla forma istituzionale dello Stato che sarebbe dovuto sorgere dopo i 20 anni del Fascismo.

Rimanere una monarchia parlamentare come lo era sempre stato dall’Unità di Italia nell’Ottocento o diventare una repubblica parlamentare: ebbene gli italiani, non senza scontri e polemiche varie, scelsero per porre fine alla presenza dei Savoia e inaugurare la Repubblica italiana giunta fino al giorno d’oggi. Si votava per «scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente» – come si legge nello storico quesito del Referendum di quel 2 giugno 1946 -, in grado di redigere «la nuova carta costituzionale». La celebrazione principale della Festa della Repubblica Italiana avviene a Roma con il Presidente della Repubblica che depone omaggi alla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, seguita dalla storica parata militare lungo via dei Fori Imperiali.

IL REFERENDUM DEL 2 GIUGNO 1946: LA NASCITA DELLA REPUBBLICA

«A conclusione di un complesso periodo di transizione segnato dalle azioni di movimenti e partiti antifascisti e dall’avanzata degli alleati in un Paese diviso e devastato dalla guerra», si legge sul sito del Quirinale, il Referendum del 2 giugno 1946 diede vita alla nascita della Repubblica. Prima della Festa della Repubblica Italiana, la giornata celebrativa nazionale del Regno d’Italia era la festa dello Statuto Albertino, che si teneva nella prima domenica di giugno.

L’affluenza al voto per il referendum su cui si divise una nazione intera fu altissima: nel 1946 gli aventi diritto al voto erano 28 milioni (28.005.449), i votanti furono quasi 25 milioni (24.946.878), pari all’89,08%. I voti validi 23.437.143 e di questi 12.718.641 (pari al 54,27%) si espressero a favore della Repubblica, 10.718.502 (pari al 45,73%) a favore della Monarchia: «guardando alla concretezza dei numeri, la frattura dell’elettorato sulla questione istituzionale fu radicale», si legge ancora sul sito del Quirinale nelle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, «il referendum avvenne in un clima di tensione, tra polemiche sulla regolarità del referendum, accuse di brogli, polemiche sulla stampa, ricorsi e reclami. In virtù dei risultati ed esaurita la valutazione dei ricorsi, il 18 giugno 1946 la Corte di Cassazione proclamò in modo ufficiale la nascita della Repubblica Italiana. L’Italia cessava di essere una monarchia e diventava una Repubblica». Il Re e i Savoia in generale venivano visti dalla maggioranza degli italiani troppo remissivi nei confronti della dittatura instaurata da Benito Mussulini negli anni Venti del Novecento: al netto di ciò, lo scontro e la divisione prima (e pure dopo, fino alle prime Elezioni Politiche del 1948) del Referendum hanno portato l’Italia a dover scegliere tra due idee diverse, due tradizioni diverse. Nonostante i risultati del referendum vennero resi noti il 18 giugno con la Corte di Cassazione, la Festa della Repubblica Italiana si scelse di tenerla il 2 giugno a imperitura memoria di quel primo vero grande momento di democrazia popolare che è stato il Referendum.

