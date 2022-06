Festa della Repubblica Italiana/ Oggi, 2 Giugno 2022: origini e celebrazioni dal 1946

Il 2 giugno in Italia è festa nazionale: si celebra infatti la Festa della Repubblica italiana, ovvero il giorno in cui la popolazione votò per l’abolizione della Monarchia e l’adozione di un sistema democratico e repubblicano. È questa, infatti, la data del referendum istituzionale del 1946 con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per scegliere tra Monarchia e Repubblica, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, e appena qualche anno dopo la caduta del fascismo, che per tutto il ventennio era stato sostenuto proprio dalla famiglia reale.

E anche se la Festa della Repubblica italiana sarebbe stata introdotta solo molti anni dopo, il vero momento di gioia per il Paese fu questa prima votazione a suffragio universale in Italia, dopo che anche alle donne fu concesso di poter votare. Il risultato del referendum vide 12 717 923 voti per la repubblica e 10 719 284 per la monarchia. Le percentuali erano rispettivamente del 54,3% e del 45,7%. I risultati vennero comunicati il 10 giugno 1946. Il 18 giugno la Corte di Cassazione sancì ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana.

Festa della Repubblica Italiana: perché è il 2 Giugno?

Il 2 giugno in Italia è un giorno festivo. In questa data, nella Festa della Repubblica italiana, si celebra infatti la nascita non solamente della Repubblica ma anche della nazione intesa in senso moderno, un po’ come il 14 luglio in Francia, l’anniversario della presa della Bastiglia, o il 4 luglio statunitense, giorno della dichiarazione d’Indipendenza dalla Gran Bretagna. Scegliendo la Repubblica, infatti, l’Italia si lasciava alle spalle interi decenni di Monarchia e non solamente. Dal 1861, anno dell’Unità d’Italia, il Paese era sempre stato sotto il controllo dei Savoia, anche durante gli anni del Fascismo.

Dalla marcia su Roma fino alla caduta del fascismo, nel 1943, la Penisola era stata in mano a Mussolini. Il fascismo, sostenuto proprio dalla Monarchia, aveva abolito completamente ogni principio democratico, condizionando in modo importante la vita della popolazione. Al termine della guerra, dunque, gli italiani venivano chiamati ad una scelta importante. Alla reazionaria Monarchia, si opponeva la speranza di una vita più libera e soprattutto democratica e il risultato del Referendum fu proprio l’origine profonda della Festa della Repubblica italiana.

Festa della Repubblica Italiana, come si festeggia il 2 Giugno

La Festa della Repubblica italiana di oggi, 2 giugno, vede la propria celebrazione ufficiale a Roma. La cerimonia prevede l’alzabandiera solenne all’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto, dove viene deposta una corona d’alloro da parte del presidente della Repubblica e delle massime cariche dello Stato, ovvero presidente del Senato, della Camera, della Corte Costituzionale, del Consiglio dei Ministri, della difesa e Capo di stato maggiore della difesa. Dopo l’esecuzione dell’Inno dei Macelli, il cielo della capitale viene attraversato dalle Frecce Tricolori. Cerimonie ufficiali per la Festa della Repubblica italiana si tengono inoltre su tutto il territorio nazionale, con ricevimenti organizzati dai vari comuni o dalle prefetture, con parate militari o discorsi.

