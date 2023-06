Festa di divorzio con 150 invitati a L’Aquila/ “Volevo invitare anche la ex moglie”

Francesco Palombino ha organizzato una festa per il suo divorzio con circa 150 invitati a Pratola Peligna, in provincia di L’Aquila. L’evento, come riportato dal Messaggero, è in programma nella serata prossimo 8 giugno e il trentottenne ha pensato proprio a qualsiasi dettaglio, come per una cerimonia. Anche il dress code sarà super elegante.

“Non è una goliardata ma un modo per ringraziare chi in questi mesi mi ha supportato e sopportato in un percorso difficile. Specie se è burrascoso come è stato il mio. È un modo anche per infondere coraggio a chi attraversa questo difficile periodo della vita e che spesso, a differenza mia, non ha molte persone vicine”, ha voluto precisare il festeggiato. Il suo matrimonio è durato dieci anni, ma alla fine lui e la sua ormai ex moglie hanno deciso di separare le loro strade. “Volevo invitare anche lei, a dire il vero, ma poi ci ho ripensato. Forse sarebbe stato troppo”, ha ammesso.

Festa di divorzio con 150 invitati a L’Aquila: il racconto di Francesco Palombino

La festa di divorzio di Francesco Palombino, con ben 150 invitati, nella provincia di L’Aquila, dunque, non rappresenta di certo una trovata per fare parlare di sé. È piuttosto come un matrimonio al contrario: c’è la lista degli ospiti, la suddivisione dei tavoli, il menu ricercato, la torta, la band e perfino il discorso di ringraziamenti. “Sarà una festa vera e propria con tanto di open bar dopo mangiato. Per me è un passaggio importante della vita, così come lo è stato il mio matrimonio”, ha raccontato.

Chissà che non arrivi anche qualche bustarella. “Non ho chiesto regali ma le esigenze di un neo divorziato sono quelle di un neo sposato: cambiare casa significa rifarsi il corredo, piatti e bicchieri, e così via”, ha sottolineato. L’obiettivo, comunque, non è quello di far cassa, bensì di salutare un periodo della sua vita ormai giunto ai titoli di coda.











