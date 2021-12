FESTA DI NATALE UNA SERATA PER TELETHON/ Diretta: arriva il presidente Montezemolo!

Festa di Natale una serata per Telethon: commento live

Paolo Conticini prende il posto di Maria Venier e racconta la storia di Matteo Arzenton, alle prese da piccolo con l’emofilia. Il giovane laureando in medicina, specializzando in cardiologia, è oggi presidente dell’Avec (Associazione Veneta per l’Emofilia e le Coagulopatie Onlus). Dunque, dopo aver superato la sua malattia è attualmente impegnato proprio nella ricerca e nella prevenzione per “donare ciò che ha ricevuto”. Stefano Fresi e Paolo Belli si esibiscono sulle note di Lucio Dalla e De Gregori “Ma come fanno i marinai”, uno dei brani preferiti da Matteo. Mara Venier accoglie quindi il presidente di Telethon, Luca Cordero di Montezemolo: “L’unica cosa positiva di questi due terribili anni di Covid, è la consapevolezza da parte di tutti dell’importanza della scienza e della ricerca”. Presidente dal 2009 dopo Susanna Agnelli, l’ex former chairman della Ferrari rilancia l’invito a donare tramite chiamata o sms al 45510: il contatore tocca già quota 7 milioni e mezzo di Euro (agg. di F.D. Zaza).

Nino D’Angelo canta “Ammore e dà”

Nino D’Angelo calca il palco del programma “Festa di Natale, una serata per Telethon“. Il cantautore napoletani, assieme a Fabiana Martone, Rosario Miraggio, Anna Gagliardi, Gianluca Capozzi, Miriam Scortese, Emilia Cantone e Andrea Sannino intona il brano: “Ammore E Dà”. Mara Venier accoglie poi Paolo Conticini. L’attore pisano racconta la storia di Matteo Arzenton, 28enne di Padova, aspirante medico, specializzando in cardiologia. Il giovane negli anni d’infanzia è stato affetto dall’emofilia, una malattia congenita ed ereditaria, causata da un deficit di alcune proteine della coagulazione del sangue (agg. di F.D. Zaza).

Federica Pellegrini e Salvatore Esposito accolgono Sonia Delvecchio

Il programma “Festa di Natale – Una serata per Telethon” è iniziato. Arriva negli studi Rai “Fabrizio Frizzi” anche Salvatore Esposito. L’attore napoletano accoglie in studio Sonia Delvecchio, 19enne alle prese fin da piccola con l’atrofia muscolare spinale: malattia neuromuscolare caratterizzata da una progressiva degenerazione dei motoneuroni, neuroni localizzati nel midollo spinale deputati al controllo dei muscoli e del movimento. Intervistata dalla conduttrice e dall’attore, la giovane omaggia la dott.ssa Nicoletta Madia, del Centro NeMO Pediatrico di Roma. Sonia Delvecchio, racconta inoltre della sua passione per il nuoto, sport intrapreso ormai dieci anni fa. A tal proposito, in videocollegamento interviene Federica Pellegrini che la saluta e la sprona ad andare avanti con la sua passione. Circondata da amiche e dal fratello, Sonia si mostra in tutto il suo splendore emozionata e felice (agg. di F.D. Zaza).

Bonucci, Del Piero e non solo, insieme per il piccolo Matteo

Si è ufficialmente aperta la maratona di Natale per Telethon. Mara Venier accoglie i telespettatori di Rai Uno e dà subito una buona notizia: il conteggio della raccolta già si trova a sfiorare i 5 milioni di euro. Per spronare il pubblico e raccontare l’ottimo lavoro effettuato dalla Ricerca Italiana viene raccontata la storia del piccolo Matteo, alle prese fin dalla nascita con problemi di vista. Nonostante l’epidemia, ancora in corso, il lavoro in coordinamento con Regioni e Stato ha portato Telethon ad aiutare diversi bambini e non solo a superare le loro disavventure. Poi, un nuyovo regalo per il piccolo Matteo. Paolo Belli si dirige alla Continassa e realizza un video in cui Allegri, Chiesa e Bonucci lo incoraggiano. Proprio il difensore di Viterbo gli regala la maglietta autografata da tutti i giocatori della Juventus e lo invita a Torino per assistere a una partita dei bianconeri. Poco dopo Fabio Rovazzi entra in studio e dopo avergli regalato un pallone della Juve lo sfida a un quiz, brillantemente superato. Arriva poi un videomessaggio di Alex Del Piero. Il numero da digitare per donare è il 45510. Si può donare chiamando o via sms (agg. di F.D. Zaza).

L’omaggio a Fabrizio Frizzi

E’ iniziata la Maratona Telethon 2021. Giunta alla sua trentaduesima, quest’anno apre nella prima serata della second domenica di dicembre. Come di consueto, ci sarà una settimana di programmazione speciale per la sensibilizzazione e la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Il primo capitolo di questa settimana di impegno è dato da “Festa di Natale”, lo speciale in prima serata su Rai1 condotto da Mara Venier, accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra, Milly Carlucci e tanti ospiti. La settimana si chiuderà domenica 19 dicembre con la puntata de “I Soliti Ignoti – Speciale Telethon”, condotto da Amadeus, sempre su Ra1. Anche quest’anno, l’edizione sarà dedicata alla memoria di Fabrizio Frizzi, grande testimonial, donatore e sostenitore Telethon. E proprio in apertura Mara Venier omaggia Frizzi con una clip applauditissima dal pubblico (agg. di F.D. Zaza).

Mara Venier e Paolo Belli alla conduzione

Questa sera a partire dalle ore 20:35 andrà in onda su Rai 1 l’evento solidale condotto da Mara Venier in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma Festa di Natale – una serata per Thelethon, la maratona benefica Rai per la promozione e il sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare che si chiuderà domenica 19 dicembre con una puntata speciale de I Soliti Ignoti-Speciale Telethon.

Accanto a Mara Venier ci sarà Paolo Belli con l’orchestra Big Band e nel corso della serata si alterneranno numerosi ospiti come Federica Pellegrini appena ritirata dalla carriera agonistica e Stefano De Martino che torna in Rai con un nuovo programma dal titolo Bar Stella, ma anche personaggi appartenenti al mondo del cinema come gli attori protagonisti di Gomorra Salvatore Esposito e Marco D’Amore.

Festa di Natale – una serata per Thelethon: una serata dedicata all’arte e alla musica

Nel corso della Festa di Natale – una serata per Thelethon Mara Venier ospiterà anche personaggi appartenenti al mondo della musica come Ron, Nino D’Angelo e Edoardo Bennato, ma anche Paolo Conticini reduce dalla conduzione della 64a edizione dello Zecchino D’Oro con Francesca Fialdini.

Spazio anche al sedicesimo cortometraggio per Telethon promosso da Rai Cinema intitolato “A Occhi aperti” diretto da Marco Mancini con protagonista Salvatore Cascio, celebre per aver recitato all’interno di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, che adesso soffre di retinite pigmentosa che lo sta rendendo quasi non vedente costringendolo ad abbandonare la carriera cinematografica.



