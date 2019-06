Festa di Radio Deejay 2019/ Milano, 22 giugno: un party in musica “lungo un giorno”

La Festa di Radio Deejay 2019, oramai un classico dell’estate milanese e che quest’anno ripropone la kermesse dedicata a una delle emittenti più in voga tra i giovani, ma non solo, in una nuova veste e in una location diversa ma con tutti i protagonisti che ne hanno fatto la storia, a partire dal direttore Pasquale Di Molfetta, in arte Linus, ad Albertino (che lo scorso marzo ha dato l’addio alla stessa radio per passare ad M2O): “Party Like a Deejay” è il nome dell’evento in programma questo sabato 22 giugno e che celebrerà i 37 anni della radio al parco MIND Milano Innovation District presso l’Area Expo del capoluogo meneghino, un evento tra musica e divertimento non stop che, come recita il claim, sarà “lungo un giorno” e che a differenza delle edizioni passate non si svolgerà più nell’arco di una serata ma per tutto il pomeriggio e fino alla mezzanotte. Ma scopriamo quale è il programma della Festa di Radio Deejay per quest’anno e quali sono gli ospiti che si alterneranno sul palco assieme agli speaker dell’emittente milanese.

LA FESTA DI RADIO DEEJAY CAMBIA FORMAT

La Festa di Radio Deejay 2019, come detto, si ripropone questo weekend in una veste completamente rinnovata e con questa anche il format e appunto la location (all’interno del parco scientifico-tecnologico che sta sorgendo nell’area dove si è tenuto l’Expo): infatti la kermesse di quest’anno proporrà intrattenimento, iniziative per tutta la famiglia e ovviamente musica dal vivo a partire dal pomeriggio -l’apertura dei cancelli è fissata infatti a partire dalle ore 14– dopo che negli ultimi anni si era tenuta in forma itinerante al Palalottomatica di Roma (2016), al Pala Alpitour di Torino (2017) e alla Unipol Arena di Bologna (2019). “Party Like a Deejay” tuttavia non sarà solo una maratona in musica di quasi dodici ore ma celebrerà il legame affettivo e in alcuni casi anche personale tra le voci (e i volti) noti della radio col proprio pubblico, senza dimenticare i momenti ludici e quelli sportivi come la corsa “La 5 delle 5” che vedrà gli appassionati affiancare Linus, patito della maratona, in una breve gara non competitiva in programma alle ore 17. Inoltre, per tutto il corso della giornata, il pubblico potrà avere accesso a una classica area “food & beverage” in cui, oltre a divertirsi e far giocare i bambini, potrà concedersi dei momenti di ristoro.

IL PROGRAMMA DI “PARTY LIKE A DEEJAY”

Per quanto riguarda invece il programma della Festa di Radio Deejay in programma questo sabato 22 giugno, quello che è rimasto invariato rispetto agli anni scorsi è la presenza di diversi artisti sul Main Stage e dei momenti di convivialità che vedranno protagonisti gli speaker dell’emittente col pubblico. Tra gli ospiti è già stata confermata in cartellone la presenza di Ghali, Mahmood, Mika, i Måneskin, Achille Lauro, Coez, Thegiornalisti, Elisa, J-Ax e tanti altri. Oltre al Main Stage che aprirà i battenti dalle ore 20 ci sarà anche un Second Stage in cui a farla da padrone darà il dj-set pomeridiano e che ospiterà pure la contemporanea diretta live dei programmi del palinsesto pomeridiano della radio e coi vari Rudy Zerbi, Digei Angelo, Nicola Savino, il Trio Medusa, la “gang” della Pina e altri a darsi il cambio. Da ricordare anche gli Speakers Corner, uno spazio in cui alcuni protagonisti dell’emittente quali Alessandro Cattelan e la coppia formata da Linus e Aldo Rock incontreranno gli aficionados. Per partecipare i biglietti per l’evento (e nel caso anche per la corsa) si possono acquistare sul circuito online di TicketOne, con gli under 9 che possono entrare gratis, mentre tutte le info sugli orari e la scaletta di “Party Like a Deejay 2019” sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social.



