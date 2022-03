Festa di San Patrizio: storia e come si festeggia/ Parate, trifoglio, birra e…

Oggi, 17 marzo, si celebra San Patrizio, meglio conosciuto come St Patrick’s Day, festa nazionale dell’Irlanda che però nel corso degli anni è diventata una festa popolare in tutto il mondo. Il suo simbolo è inevitabilmente la birra. Nel giorno dedicato alla festa irlandese, infatti, è proprio la birra a scorrere a fiumi nei festeggiamenti, a Dublino e nel resto del mondo: un po’ ovunque – in Europa e negli Stati Uniti – si approfitta infatti del 17 marzo per bere e divertirsi in compagnia. Eppure la ricorrenza prevede anche molte altre tradizioni.

La storia di San Patrizio è legata indissolubilmente all’Irlanda. Secondo la leggenda, il santo avrebbe cacciato in mare tutti i serpenti dal Paese e liberato così l’isola dalle impurità. I serpenti potrebbero essere una metafora per identificare i sacerdoti pagani o druidi. San Patrizio, però, non era il vero nome del santo: si chiamava infatti Maewyn Succat. Le sue origini sembra non fossero irlandesi bensì scozzesi: i suoi genitori, però, provenivano da una nobile famiglia romana. Ma come si festeggia San Patrizio in Irlanda e nel mondo? Scopriamo di più sulla celebre festa.

San Patrizio: come si festeggia?

Inizialmente il giorno di San Patrizio non era legato all’idea dei grandi festeggiamenti con birra a fiumi, come lo è da circa 50 anni. Il St.Patrick’s Day, fino agli anni ’70, era una festa religiosa da celebrare senza alcol. Le cose sono poi cambiate negli anni a seguire. Ora, ovunque nel mondo, la birra la fa da protagonista. Un’altra delle tradizioni della festa di San Patrizio sono le parate: un’usanza nata però negli Stati Uniti. La prima infatti si è svolta a New York nel 1762, con più di 250.000 persone in strada a festeggiare.

Nel corso degli anni, il simbolo della festa di San Patrizio è diventato il trifoglio, che indica appunto l’intera Irlanda. I tre petali hanno un significato religioso: rappresentavano Padre, Figlio e Spirito Santo. Proprio il 17 marzo, in Irlanda è usanza andare a messa indossando un trifoglio appena colto. Un’altra tradizione particolare è quella di indossare almeno un indumento di colore verde per scendere in strada a festeggiare. Il colore della festa del 17 marzo è il verde, ma in principio non era così: il colore del santo era infatti il blu, ma dopo essere stata associata all’indipendenza irlandese, la festa ha cambiato tonalità.



