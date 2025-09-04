La Festa di Santa Rosalia 2025 entrerà nel vivo oggi, 4 settembre: scopriamo tutti gli eventi che accompagneranno il grande show di Palermo

E’ tutto pronto per la Festa di Santa Rosalia, l’evento più importante di tutta la splendida città di Palermo, capoluogo della Sicilia e una delle perle della nostra nazione.

In onore di “santuzza”, così come viene affettuosamente chiamata dagli amici palermitani, oggi, 4 settembre 2025, si terrà un grande show con una serie di appuntamenti a cui i cittadini parteciperanno in massa, approfittando anche del fatto che la maggior parte delle attività sono chiuse per la festa e i ragazzi non hanno ancora iniziato l’anno scolastico. Ma cosa si fa tradizionalmente durante la festa di Santa Rosalia a Palermo?

Come ricorda il sito ufficiale del Comune, nella notte fra il 3 e il 4 settembre 2025 si tiene una lunga processione in cui i partecipanti si recano a piedi presso il Santuario di Santuzza, patrona di Palermo, che si trova sul Monte Pellegrino. E’ esattamente lì che, nel 1625, quindi esattamente 400 anni fa, vennero ritrovate le ossa della giovane Rosalia, che – quando scoppiò la peste – permisero di far guarire la popolazione locale semplicemente portandole in processione in città.

FESTA DI SANTA ROSALIA 2025 A PALERMO, COSA SUCCEDERA’

Di fatto durante la notte che arriverà a breve i palermitani ripercorreranno quel tragitto e lo faranno inerpicandosi sulle famose “scale”, dei tornanti molto ripidi (e non per tutti), che porteranno fino in cima al monte e poi di nuovo giù in città (la parte sicuramente più lieve del percorso). Durante la processione, si terranno nel contempo tre eventi importanti: il primo è appunto la salita.

Una volta arrivati in cima bisognerà sostare di notte vicino al santuario, e infine, i fedeli dovranno partecipare alle cerimonie religiose. La festa di Santa Rosalia è particolarmente sentita fra i palermitani proprio per questo, visto che la celebrazione non è solamente un evento religioso in ricordo della santa patrona, ma anche un momento in cui cittadini e anche molte persone provenienti da fuori, così come turisti, si ritrovano assieme in un momento di aggregazione e convivialità, una vera e propria festa, un evento sociale.

FESTA DI SANTA ROSALIA 2025 A PALERMO, IL RICORDO DI PITRE’

Per Giuseppe Pitrè, medico e antropologo di Palermo, la festa di Santa Rosalia era considerato il “momento più divertente dell’anno” oltre che un’occasione di aggregazione. Pitrè ricordava inoltre che chi partecipa alla festa in onore di Santuzza non lo dimenticherà “mai in vita sua”, sottolineando come i palermitani, in questi giorni, camminano, pregano, danzano, mangiano e cantano. Il clou dell’evento si è tenuto come detto sopra questa notte, a cominciare dalle ore 21:00 di ieri sera, con le preghiere che hanno previsto la partecipazione di monsignor Corrado Lorefice.

L’arrivo al santuario è avvenuto attorno alle ore 23:30 quando poi si è celebrata la tradizionale Messa. Le celebrazioni sono scattate il 26 agosto scorso, quando è cominciata la novena, i nove giorni di preparazione al grande evento. Il 3 settembre spazio quindi alla cosiddetta “acchianata”, dopo di che oggi, alle ore 10:30, il solenne Pontificale nella tenda bianca con l’arcivescovo di Palermo dalle ore 10:30.

FESTA DI SANTA ROSALIA 2025 A PALERMO, IL “GIUBILEO” DI SETTEMBRE

Per tutto il mese di settembre, proseguendo poi fino al 12 ottobre, si terrà una sorta di “giubileo” di Santa Rosalia, visto che ogni domenica sarà celebrata una messa differente a cominciare da quella del 7 settembre, prevista per i movimenti e le associazioni. Il 14 settembre la messa invece per gli ammalati e gli operatori sanitari, mentre il 21 sarà la giornata dedicata agli sportivi.

Spazio quindi al 28 settembre, la giornata dedicate a famiglie, bimbi, genitori e nonni, mentre il 5 ottobre saranno celebrati i volontari e i donatori di sangue. Infine, il 12 ottobre, la messa di ringraziamento che chiuderà la Festa di Santa Rosalia 2025, dando appuntamento all’anno prossimo. Sarà quindi giorni di grandi eventi e di convivialità in quel di Palermo, un’occasione in più per visitare la città siciliana se ancora non lo aveste fatto.