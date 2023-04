Festa GF Vip, vipponi delusi dal catering?/ Spunta il retroscena: “Volevano primo…”

Il retroscena sulla festa finale del Grande Fratello Vip 7

Sul Grande Fratello Vip 7 che ha visto il trionfo di Nikita Pelizon è calato ufficialmente il sipario dopo la festa finale che si è tenuta a Roma e a cui hanno partecipato quasi tutti i concorrenti. Milena Miconi, Giaele De Donà e Alberto De Pisis, e poi Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi tornati nella capitale per qualche giorno dopo il trasferimento a Milano dove hanno ufficialmente cominciato la convivenza, Nicole Murgia, Ginevra Lamborghini, Luciano Punzo, George Ciupilan e Luca Salatino. Assenti, invece, Luca Onestini, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Dana Saber, Patrizia Rossetti e Wilma Goich.

Durante la festa, i vipponi hanno documentato la serata con foto e video pubblicati sui social. Antonella Fiordelisi che ha trascorso tutta la serata con il fidanzato Edoardo Donnamaria con cui si è anche scatenata in pista, ha ritrovato Luca Salatino e Nikita Pelizon con cui l’amicizia continua fuori dalla casa. Alberto, invece, ha trascorso un po’ di tempo con Donnamaria mentre Tavassi è rimasto principalmente con gli “spartani” ovvero Micol, Giaele, Oriana e così via. Tra musica e balli, il clima era di festa, ma Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che è diventata virale.

Il retroscena di Deianira Marzano sulla festa del GF Vip

Secondo una segnalazione riportata da Deianira Marzano, pare che non tutti siano stati soddisfatti della festa. In particolare, stando al messaggio ricevuto da Deianira, alcuni vipponi si sarebbero lamentati del catering. “In che senso? Non era arrangiato? No, vabbè volevano magnà?”, si legge. La fonte rivela: “Ti rendi conto, non gli basta! Si aspettavano primo, secondo, terzo e dolce”.

Sul messaggio, poi, evidenziato, si legge ancora: “La nostra spia ci fa sapere che alcuni ex concorrenti commentano la festa: ‘Che tirchi’”.

