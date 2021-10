Festa Buon Halloween 2021, frasi di auguri/ Whatsapp, tra zombie e scheletri

FESTA HALLOWEEN 2021, GLI AUGURI SU WHATSAPP: UN BIGLIETTO VIRTUALE…

Halloween 2021 è arrivata la festa e quindi è il momento di fare gli auguri. Non è detto che debbano essere spaventosi e tenebrosi, ci sono infatti versioni divertenti e simpatiche. Sta a voi scegliere le frasi giuste, anche a seconda del destinatario, per grandi e piccini, da mandare anche con un messaggio WhatsApp. Abbiamo allora raccolto un po’ di proposte che potete personalizzare per l’occasione, usare per lasciarvi ispirare o semplicemente prendere così come sono. Ad esempio, potreste anche valutare di acquistare un biglietto per gli auguri o realizzarne uno virtuale. Partiamo allora dalle proposte più divertenti. “Ho appena chiesto a mio marito se si ricorda che giorno è oggi. Nulla fa spaventare di più un uomo. Buona Festa di Halloween”.

Ma c’è anche la versione per le donne. “So che sei preoccupata per la festa di Halloween in maschera. Ma stai tranquilla, sarai una strega credibilissima”. Ce n’è poi una universale: “Riassumendo, Halloween è la festa delle zucche vuote. Quindi come pensi di celebrare il tuo giorno?”.

FESTA HALLOWEEN 2021, FRASI DI AUGURI IRONICHE

Sempre restando in tema di frasi divertenti per gli auguri di Buona Festa di Halloween 2021, ecco qualche altra opzione. “So che sei in dubbio sul look per la festa di Halloween di stasera. Ma non vedo il problema, con le tue occhiaie naturali e il tuo colorito pallido sarai uno zombie perfetto”. Ma potrebbe tornarvi utile anche questa soluzione: “Halloween è la festa dei fantasmi. Ricordiamoci di fare gli auguri a tutti i nostri ex spariti nel nulla come dei veri spiriti della notte”. Teniamo ancora da parte denti da vampiro e ragnetti penzolanti, perché niente va lasciato al caso, neppure le frasi di auguri per Halloween.

“È la Festa di Halloween ed è il momento giusto per tirare fuori tutti i nostri scheletri dall’armadio”. Potreste anche optare per auguri in rima giusto per dare un tocco di originalità al vostro messaggio: “Se la paura ti fa impazzire ad Halloween ti devi divertire!”. Se poi doveste ritrovarvi a fare in ritardo a qualcuno agli auguri, allora potete rimediare sempre con simpatia: “Ma guarda che Halloween è finito, finalmente ti puoi togliere la maschera!”.

AUGURI DI BUONA FESTA DI HALLOWEEN 2021 IN MUSICA

Avete valutato anche di fare gli auguri di buona Festa di Halloween 2021 in musica? Per le frasi potreste farvi ispirare anche dalle canzoni o usarle proprio come colonna sonora per questa festa particolare. Ci sarebbe “Thriller” di Michael Jackson, ma sarebbe troppo scontato, vero? E allora c’è “Halloween theme” di John Carpenter, che ha composto una colonna sonora senza tempo per il film cult del 1978 ‘Halloween – La notte delle streghe’. Per restare ai giorni nostri, allora c’è “Bury a friend” di Billie Eilish. In questo brano l’artista rivelazione del 2019 disegna la “prospettiva del mostro sotto il letto di Eilish”.

Se per questa Festa di Halloween 2021 avete voglia di musica elettronica cupa e da brividi, allora c’è “The Wolf” di Fever Ray, che è uscita per la colonna sonora del film ‘Cappuccetto Rosso Sangue’. Ma potremmo non citare Creep dei Radiohead? È il primo singolo dell’album di esordio ‘Pablo Honey’ del 1992, che ha portato fortuna alla band di Thom Yorke e potrebbe tornarvi utile oggi per creare la giusta atmosfera in questo Halloween 2021.



