Festa Halloween 2022, origini e significato/ Il simbolo della zucca, motto e costumi

Halloween 2022, ma anche Ognissanti: sono diversi i modi in cui potete chiamare questa festa che viene celebrata in tutto il mondo. Quando pensate a questa festa, la vostra mente sicuramente vola a streghe, zombi, zucche e mostri di vario genere. Ma spesso si ignora la storia di Halloween, che affonda le sue radici nel passato e ha subito molte trasformazioni negli anni. Alcuni studiosi hanno individuato le origini di questa festa in quella celtica di Semhain, che coincide con il capodanno celtico. Segnava, infatti, la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno, quindi l’ultimo raccolto prima dell’arrivo del freddo. Un momento di passaggio, che aveva un carattere mortuario che si ritrova nella versione moderna della festa di Halloween.

I Celti credevano che la parete che divide il regno dei morti da quello dei vivi si assottigliasse e quindi i due mondi possono entrare in comunicazione. Quindi, i morti possono tornare nel mondo dei vivi ed entrare in contatto con essi. Da qui la ragione per la quale la festa di Semhain prima e Halloween 2022 poi è un momento per onorare i morti. Ma c’è una relazione anche con la festa cristiana di Ognissanti. Infatti, i Romani fecero coincidere la festa di Semhain con quella dei morti.

FESTA HALLOWEEN 2022: IL MOTTO E LA LEGGENDA PIÙ FAMOSA

La festa di Halloween (macchiata quest’anno da una tragedia), che ha origine in Irlanda, è poi arrivata negli Stati Uniti, da dove si è diffusa poi in tutto il mondo. Infatti, nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre i bambini, così come gli adulti, girano di casa in casa ovviamente mascherati da creature mostruose dando vita al cosiddetto rito del “dolcetto o scherzetto“. Per evitare terribili scherzi a tinte macabre bisogna regalare dolcetti a chi bussa o suona alla propria porta. Uno dei simboli di Halloween è la zucca intagliata. Se volete prepararne una per Halloween 2022, allora dovete svuotarla del suo contenuto, intagliare un volto minaccioso o allegro, inserire una candela all’interno e usarla come decorazione. Anche questo simbolo ha un significato legato al passato, in particolare ad una leggenda irlandese, quella di Jack o’ lantern. Era un fabbro irlandese ubriacone che riusciva ad ingannare il diavolo. Ma una volta molto, non poteva andare in Paradiso e il diavolo gli chiuse le porte dell’Inferno, quindi Jack era costretto a vagare da morto nel mondo dei vivi, ricevendo come dono dal diavolo la fiamma eterna dell’Inferno, impossibile da spegnere. Lui la poneva in una rapa, diventata poi zucca negli Stati Uniti.

FESTA HALLOWEEN 2022: COSTUMI E LA PUMPKIN PIE

Halloween 2022, così come le edizioni precedenti, si celebra anche con i costumi della notte di Ognissanti. La tradizione propone figure come vampiri, fantasmi, scheletri, streghe spaventose e diavoli. Ma col passare degli anni la selezione dei costumi si è arricchita, includendo personaggi popolari, tratti ad esempio dalla narrativa, ma anche celebrità. Dunque, in Scozia e Irlanda ad Halloween si è diffusa la tradizione di travestirsi in costume e mascherarsi. I costumi sono poi diventati popolari per le feste di Halloween, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Nel 1974 nacque l’annuale Village Halloween Parade a New York, la più grande parata di Halloween nel mondo, l’unica grande parata notturna americana, che ha acquisito poi un pubblico televisivo mondiale. Dai costumi ai piatti tipici. Per Halloween 2022 potete preparare una Pumpkin Pie, tipica del giorno del ringraziamento: la torta di zucca viene realizzata con gli scarti delle zucche usate per le decorazioni. La base è di pasta frolla farcita da crema di zucca aromatizzata con cannella, noce moscata e zenzero.











