Festa internazionale della donna 2021/ Frasi auguri da dedicare oggi 8 marzo

Niente cortei per la Festa internazionale della donna 2021 a causa della pandemia Covid, ci restano le frasi di auguri da scambiare via social o sms, del resto le riflessioni sul tema non mancano, anzi. L’emergenza sanitaria, infatti, suggerisce nuovi spunti di discussione. Quindi, si rinuncia agli eventi, ma non si rinuncia all’essenza di questa ricorrenza, perché bisogna sollevare il velo su quanto ci sia ancora da fare per quanto riguarda, ad esempio, sul fronte dell’equità di genere. Anche le frasi di auguri possono essere un invito alla riflessione nella giornata internazionale dei diritti della donna. Pensiamo a Maya Angelou: “Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne”. Non può mancare Rita Levi Montalcini: “Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società”.

Molto interessante l’interrogativo lanciato da Lucina Di Meco: “Noi donne rappresentiamo il 50% della popolazione e le madri dell’altro 50%. Cari uomini, guardatevi intorno: ci sono donne dappertutto. Avete veramente bisogno dell’8 Marzo per ricordarvi che le donne esistono?”.

FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2021: “LA PARITÀ DEI SESSI…”

Le frasi di auguri per la Festa internazionale della donna 2021 possono essere anche motivo di riflessione, uno spunto per un dibattito importante. Pensiamo a Heidi Joyce: “Non sopporto la pubblicità dei cosmetici. ‘Cerchi un rossetto per avere labbra da baciare?’. No. Cerco un rossetto che mi assicuri parità di salario”. Interessanti sono anche i pensieri degli uomini: “Ciò che Dio non può più fare, una donna, a volte, lo può fare”. Per tornare alle rivendicazioni: “Le donne devono pagare per ogni cosa… Ottengono più gloria degli uomini per imprese simili ma fanno più scalpore quando precipitano”. Altrettanto interessante è la frase di Francoise Giroud: “Potremo dire di avere raggiunto la parità tra i sessi quando donne mediocri occuperanno posizioni di responsabilità”. Celebre quella di Coco Chanel: “Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole”. La scelta, dunque, non manca per trovare la frase giusta da condividere nel giorno dellaFesta internazionale della donna 2021, ma potete anche usarle per trarre l’ispirazione per una frase tutta vostra.

