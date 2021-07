Festa Italia, pullman scoperto non autorizzato/ “Hanno deciso Bonucci e Chiellini”

FESTA ITALIA: IL PULLMAN SCOPERTO NON ERA AUTORIZZATO

L’Italia che ha vinto gli Europei 2020 ha festeggiato sul pullman scoperto: tradizione ormai consolidata, se non che questa volta l’utilizzo del mezzo di trasporto non era stato autorizzato. A riportarlo è Matteo Piantedosi, il Prefetto di Roma: come spiegato al Corriere della Sera, dopo la visita al Quirinale – in cui i calciatori della nazionale, il CT Roberto Mancini e lo staff hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non avrebbero dovuto spostarsi per le strade della capitale a bordo del pullman scoperto, con conseguente bagno di folla.

Valentina Vezzali/ "Al lavoro per riapertura degli stadi, abbiamo bisogno di sognare"

Ha rimarcato comunque che per il prossimo anno si augura che l’Italia possa vincere i Mondiali, e che la festa possa svolgersi con le stesse specifiche: “Tratteremo direttamente con i calciatori” ha detto. In aggiunta sono arrivate le parole del ministro dell’interno Luciana Lamorgese, che ha confermato come effettivamente avesse negato lei stessa l’autorizzazione al pullman scoperto: “Ci avevano assicurato che il trasferimento sarebbe avvenuto con un autobus coperto”.

Perché Chiellini ha urlato “kiricocho” e significato/ Così Saka sbaglia il rigore in finale Euro 2020...

CHI HA DECISO PER IL PULLMAN SCOPERTO?

Le cose non sono andate così: all’uscita dal Quirinale infatti si è aggregato alla comitiva un pullman scoperto, con livree e scritte che indicavano la vittoria degli Europei 2020. Su quello i calciatori dell’Italia hanno preso posto, sfilando per le strade di Roma. A decidere, lo ha detto Piantedosi, sono stati i due senatori del gruppo, vale a dire Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci: “Mi risulta che abbiamo rappresentato con determinazione il loro intendimento al personale del servizio d’ordine”. A quel punto, dice il Prefetto, non c’erano troppi margini di manovra: si è preso atto della situazione e il servizio d’ordine ha gestito la cosa nel miglior modo possibile. Del resto cortei, assembramenti nelle piazze e bagni di folla li avevamo già visti la sera prima, in occasione della vittoria degli Europei; e va anche detto, pur nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, che le restrizioni hanno subito delle modifiche rispetto a qualche mese fa. Resta il dato di fatto: il pullman scoperto era stato negato all’Italia campione d’Europa, ma alla fine è stato comunque utilizzato.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti: "Inglesi mastini"/ "Piaciuti Chiesa e Chiellini: sull'arbitro..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA