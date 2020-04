Festa Madonna Incoronata a Santa Croce/ Diretta video streaming: messa social alle 11

Pubblicità

La Festa della Madonna Incoronata a Santa Croce di Magliano (piccolo comune molisano della provincia di Campobasso) sarà trasmessa quest’oggi, sabato 25 aprile, in diretta streaming attraverso i canali social a partire dalle ore 11: infatti per la prima volta da tanto tempo andrà in scena una celebrazione senza la consueta processione dei fedeli e senza nemmeno l’oramai proverbiale benedizione degli animali -uno dei momenti più solenni della ricorrenza che si tiene come da tradizione l’ultimo sabato di aprile, ma per volontà delle autorità religiose la messa sarà trasmessa in diretta social come confermato ieri dal presule che accompagnerà Gianfranco De Luca, Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino. L’iniziativa straordinaria nasce come risposta all’emergenza Coronavirus e, per rispettare le limitazioni imposte durante questa fase, si è deciso di celebrare in questo modo la ricorrenza religiosa a cui la comunità locale molisana è particolarmente legata.

FESTA MADONNA INCORONATA A SANTA CROCE, DIRETTA VIDEO STREAMING

Per seguire la Festa della Madonna Incoronata di Santa Croce di Magliano questa mattina basterà collegarsi alla pagina Facebook della Diocesi di Termoli-Larino (video streaming a questo link) poco prima delle 11 quando Mons. De Luca presiederà la Messa in diretta anche sul sito web e dal network “No comfort Zone”. Insomma, tradizione rispettata per l’ultimo sabato di aprile anche senza il suggestivo corteo della statua della Vergine per le vie del piccolo centro in provincia di Campobasso: la presenza del Vescovo, come si apprende, è stata fortemente voluta proprio dal diretto interessato non solo come segno di vicinanza all’intera comunità ma pure nel rispetto di quella che è la devozione della pietà popolare che peraltro è fortemente diffusa in altri comuni di questo territorio che, come si legge in un comunicato stampa che annuncia l’evento di oggi, “ha vissuto questo momento sempre con significativa partecipazione di popolo nell’affidamento alla Vergine Maria”. Parole che assumono ancora maggio significato in piena pandemia da Coronavirus, anche se il Molise è la regione italiana che fino ad ora ha fatto registrare il minor numero di contagi e di decessi.





