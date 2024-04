Festa scudetto Inter 2024, diretta tv video streaming/ Orari, percorso Milano, quali sono le strade chiuse

La festa ufficiale comincia oggi, ma in realtà i tifosi dell’Inter stanno celebrando lo scudetto sin da quando la vittoria nel derby col Milan ha sancito aritmeticamente il trionfo in Serie A. L’entusiasmo è maggiore perché l’ultima festa, quella del 2021, fu “limitata” a causa del Covid, inoltre ora c’è da celebrare il ventesimo scudetto, che vale la seconda stella per il club nerazzurro. La festa inizia al termine della partita di San Siro contro il Torino, spostata a questa domenica 28 aprile 2024 dopo il via libera della Lega calcio, e durerà cinque ore, nelle quali due bus scoperti, uno per la squadra di Simone Inzaghi, l’altro per lo staff, percorrerà le strade di Milano, dallo stadio al Duomo. Le previsioni indicano che la sfilata dovrebbe terminare intorno alle 21, ma non ci sono indicazioni precise sull’orario, perché potrebbero verificarsi rallentamenti e ritardi.

Ma il clima è già incandescente, perché i tifosi hanno cominciato già a radunarsi intorno allo stadio, regalando un accenno dei festeggiamenti che poi ci saranno nelle prossime ore. Quando è arrivato il bus della squadra, su cui ci sono già le due stelle per il 20esimo scudetto vinto, per la partita contro il Torino, la tifoseria nerazzurra ha accolto i calciatori con cori e fumogeni. Non sono mancati neppure i fuochi d’artificio. L’atmosfera è già calda, anche se il match non è ancora cominciato. Già per le strade si respira aria di festa, infatti nelle varie fermate della metropolitana, sulle linee che conducono allo stadio, ci sono stati anche cori contro il Milan e momenti di sfottò.

Precisiamo che oggi è il giorno della festa, ma non quello della premiazione. Infatti, ci sarà in un secondo momento, perché l’Inter non verrà premiata oggi: medaglie e coppa verranno consegnate dopo l’ultima partita in casa, quella con la Lazio. Di conseguenza, la premiazione dovrebbe avvenire nel weekend del 19 maggio, ma comunque la data e l’orario non sono stati ufficializzati e resi noti dalla Lega calcio, quindi bisogna ancora aspettare. Comunque, oltre alla premiazione dovrebbe esserci anche un concerto a San Siro. Una cosa è certa: la festa è destinata a continuare per i tifosi nerazzurri nelle prossime settimane.

IL PERCORSO DELLA FESTA SCUDETTO DELL’INTER

Dunque, il “fischio d’inizio” per la festa scudetto dell’Inter arriva alle 16 per la partenza dei bus, che percorreranno via Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico e piazza Firenze. Si arriva, quindi, a corso Sempione, poi viale Melzi D’Eril, viale Giorgio Byron, viale Elvezia, piazzale Biancamano, viale Francesco Crispi, piazza XXV Aprile, Bastioni di Porta Nuova e via Melchiorre Gioia. I due bus e il seguito di tifosi nerazzurri si sposteranno in viale della Liberazione, perché la sfilata non può saltare la sede dell’Inter, che tra l’altro è stata “addobbata” per questa speciale occasione. Poi si andrà avanti verso viale Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica e via Turati, arrivando in via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Giuseppe Mengoni, e piazza Duomo. Il percorso della festa scudetto dell’Inter si snoda in 8 chilometri per oltre cinque ore di sfilata, che dovrebbe terminare alle ore 21, con il saluto dalla Terrazza 21.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ A MILANO

In virtù della festa del 20esimo scudetto dell’Inter, il Comune di Milano ha rivisto la viabilità meneghina tra divieti e deviazioni. Dove passeranno i due bus scoperti, non ci sarà spazio per il trasporto pubblico. A tal proposito, Atm ha fornito la lista delle tratte interessate dalle deviazioni. Ad esempio, il tram 16 salterà la fermata di piazza Axum già da due ore prima la partita, fino all’inizio della stessa. Durante la partita il capolinea sarà in via Dessié. La sosta verrà cancellata per un’ora dopo il match.

Discorso simile per il bus 49, che però non farà soste tra via Harar e via Morgantini, ma percorrerà via San Giusto, via Novara e da piazza Melozzo da Forlì, da due ore prima della partita e fino a un’ora dopo il triplice fischio. Per quanto riguarda invece i bus 64 e 80, devieranno le fermate da via Novara e da via San Giusto a via Novara e via Sant’Elena. Nessuna fermata prevista a via Diomede e Sant’Elia per la linea 78, che si fermeranno in via Patroclo e via Bisanzio. Riguardo via Govone, non ci saranno le soste da via San Giusto e Ferreri a via Pinerolo e via Harar. Alle 18 sarà chiusa anche la metropolitana in Duomo.

COME SEGUIRLA IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

La festa scudetto dell’Inter può essere seguita in diretta tv e video streaming grazie a tutti i canali ufficiali del club nerazzurro. La sfilata per le strade di Milano può essere seguita in diretta tv sul canale Inter TV, che è il canale ufficiale del FC Internazionale Milano, ma anche in video streaming grazie ai canali nerazzurri attivi su YouTube, Twitch e TikTok, oltre che sugli altri canali social, da Facebook a Twitter e Instagram.











