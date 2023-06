Festa scudetto Napoli/ Diretta streaming video Rai 2, ospiti e cantanti: Spalletti commosso

Diretta Festa scudetto Napoli 2023: commento live seconda puntata 4 giugno 2023

Dopo la consegna della Coppa per la festa dello scudetto del Napoli, i calciatori e lo staff si sono intrattenuti sul campo insieme alle loro famiglie. Il protagonista del giro di campo è stato l’allenatore Luciano Spalletti, che ha immortalato questi momenti con gli occhi lucidi. È anche una serata di addio, infatti, per il tecnico, che l’anno prossimo non sarà sulla panchina degli azzurri.

Stefano De Martino: che succede con Belen Rodriguez?/ Beccato allo Stadio Diego Armando Maradona con...

Ad esprimersi a tal proposito ai microfoni di Rai 2 è stato il presidente Aurelio De Laurentiis: “Il tifo è importantissimo, lavoriamo affinché sia sempre più forte e appagato. Le critiche sono ben accette, ma la dirigenza da dentro ha le idee chiare. Ho indovinato a inizio stagione che avremmo vinto lo scudetto. Il prossimo allenatore? Da domani ci penseremo, dovremo capire qual è il sentiment. Speriamo di non commettere errori”. (agg. di Chiara Ferrara)

Festa Scudetto Napoli in diretta su Raidue: quando e dove vederla/ De Martino conduce

Le medaglie e la Coppa

È iniziata, dopo la fine della partita contro la retrocessa Sampdoria (vinta per 2-0), la festa dello scudetto del Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, che va in onda in diretta su Rai 2. I giocatori hanno ricevuto le loro medaglie insieme ai membri della dirigenza. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sfilato accompagnato dal figlio Edoardo. Tra i protagonisti l’allenatore Luciano Spalletti, che si è preso i cori di tutta la tifoseria presente.

Dopo di ciò, è stato il momento di alzare la Coppa. A farlo non poteva che essere il capitano Giovanni Di Lorenzo, che poi l’ha passata ai compagni. Durante questo momento come sottofondo musicale c’è stato il brano “We are the Champions” dei Queen, cantato da tutto lo stadio, con i giochi pirotecnici come cornice. La serata sarà lunga con tanti ospiti, soprattutto napoletani, come Gigi D’Alessio e Clementino. (agg. di Chiara Ferrara)

Adelaide De Martino è incinta/ Stefano e Belen presto zii: "Auguri a me"

Festa scudetto Napoli, la diretta su Rai 2 domenica 4 giugno

Quesa sera, domenica 4 giugno 2023, alle 21.00 Su Rai 2 va in “Speciale 90° Minuto – Napoli campione d’Italia”, la festa scudetto del Napoli condotta da Stefano De Martino allo Stadio Diego Armando Maradona. La serata sarà introdotta da “Novantesimo Minuto” condotto da Marco Lollobrigida per poi essere raccontata da uno speciale de “La Domenica Sportiva”.

I festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli segnano la fine della stagione calcistica 2002/2023, anche se l’ultimo turno di Serie A si concluderà lunedì 5 con le partite che decideranno qual è la terza squadra condannata a retrocedere in Serie B (se la giocano Verona e Spezia, già confermate Sampdoria e Cremonese). La festa del Napoli si aprirà con la consegna della coppa e delle medaglie alla squadra di Luciano Spalletti, che ha vinto con cinque giornate di anticipo.

Festa scudetto Napoli, dove vedere i festeggiamenti in diretta

La festa scudetto del Napoli si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, subito dopo la partita con la Sampdoria, che inizierà alle 18.30. Al termine del match ci sarà la premiazione ufficiale con la consegna della coppa, esposta a piazza dei Martiri. A Napoli ci saranno tre maxi-schermi: Piazza del Plebiscito, Piazza “Ciro Esposito” a Scampia, Piazza Mercato. Nell’area metropolitana ne saranno installati altri 16 in altrettante città. Non ci sarà la Ztl Azzurra, con la chiusura al traffico del centro storico per auto e moto, a differenza di quanto avvenuto in occasione di Udinese-Napoli del 4 maggio, che ha decretato la vittoria della squadra di Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis, presiedere del Napoli, ha rivelato nell’ultima puntata di “Che tempo che fa” alcune anticipazioni dei festeggiamenti: “Sarà la festa in cui ci sarà la premiazione dello Scudetto. Ci sarà Stefano De Martino con la sua capacità. Andremo su Rai Due alle 21, poi andremo avanti fino a mezzanotte con tanti cantanti e tanti interventi. Uno stadio è sempre molto complicato, non è un teatro”.

Ospiti e cantanti alla festa scudetto del Napoli

La festa scudetto del Napoli avrà inizio alle 21.00. Sul palco ci saranno grandi nomi della musica italiana, tutti tifosi partenopei. Sul palco ci saranno Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo con il nuovo inno, Clementino, Stash ed Enzo Avitabile. Ma anche artisti non napoletani, come Emma e Arisa. È prevista anche la partecipazione di alcuni attori che “racconteranno come il grande sentimento azzurro ha preso non solo l’intera città, ma tutto il resto del mondo”. Allo stadio Maradona per i festeggiamenti del terzo scudetto del Napoli ci sarà anche Claudia Villafane, la ex moglie di Diego Maradona e madre delle due figlie del campione, Giannina e Dalma. La partita Napoli-Sampdoria del 4 giugno sarà trasmessa in diretta da Dazn dalle ore 18.30. Dalle ore 21.00 inizierà la diretta su Rai 2 dello spettacolo dello scudetto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA