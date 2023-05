Festa Scudetto Napoli in diretta su Raidue: quando e dove vederla/ De Martino conduce

Festa Scudetto Napoli: quando vederla

Il Napoli ha conquistato l’ambitissimo scudetto lo scorso 4 maggio facendo impazzire un’intera città che, per giorni, ha festeggiato in strada con musiche, canti e sfilate particolari, compreso lo spettacolo di Francesco Paolantoni che ha camminato nudo per le strade del capoluogo campano. I festeggiamenti ufficiali, però, non ci sono ancora stati e la data da segnare sul calendario è domenica 4 giugno. In occasione dell’ultima giornata di campionato di Serie A, il popolo napoletano potrà festeggiare i calciatori allenati da Luciano Spalletti che riceveranno la Coppia di Campioni d’Italia.

Un’occasione speciale per il Napoli calcio e per tutta la città che si sta preparando alla grande festa a cui parteciperà anche Marisa Laurito che, per l’occasione, nel salotto di Oggi è un altro giorno, ha annunciato di aver affidato ad una sarta la confezione di un vestito speciale. A condurre, però, la festa scudetto del Napoli sarà Stefano De Martino.

Dove e come vedere la Festa Scudetto del Napoli

Domenica 4 maggio, alle 19, il Napoli giocherà allo stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria. La partita sarà trasmessa da Dazn che mostrerà anche la consegna della coppa ai calciatori. Tuttavia, dalle 21, i tifosi del Napoli che non potranno partecipare alla festa allo stadio, potranno seguire tutte le fasi dei festeggiamenti su Raidue con Stefano De Martino nei panni di conduttore.

Per l’occasione, nella città, saranno allestiti dei maxischermi per poter seguire in allegria la festa. Naturalmente, come per tutti i programmi Rai, a partire dalle 21, la festa scudetto del Napoli potrà essere seguita anche in diretta streaming grazie al sito o all’app Raiplay.

