Festa scudetto Napoli: quando e dove/ Luoghi e orari: cosa è previsto oggi?

FESTA SCUDETTO NAPOLI, CAMPIONE D’ITALIA 2023? BASTA POCO MA…

La festa scudetto del Napoli potrebbe scoppiare già stasera in base al risultato di Lazio Sassuolo, perché solo una vittoria dei biancocelesti sancirebbe un ulteriore rinvio dopo il pareggio di domenica pomeriggio contro la Salernitana. Tuttavia, forse per scaramanzia oppure più semplicemente perché il Napoli giocherà domani sera in posticipo sul campo dell’Udinese, gli eventi in programma saranno appunto soprattutto domani, mentre stasera il tutto sarebbe affidato in particolare alla proverbiale fantasia partenopea. In caso di pareggio oppure di sconfitta della Lazio, tuttavia, naturalmente scoppierebbe già oggi la festa scudetto del Napoli, che sarà ovunque in Italia e nel mondo, da Milano a New York, visto che naturalmente le comunità napoletane sono diffuse ovunque.

Il centro della festa scudetto sarà però naturalmente nella stessa Napoli, scopriamo allora le modalità. Per quanto riguarda stasera, la notizia principale è che tornerà la cosiddetta “zona rossa” pedonale nel centro di Napoli. Il perimetro della zona pedonale include il centro storico, la Chiaia, il Lungomare e l’area occidentale, e sarà presidiato da circa 90 varchi presidiati dalle forze dell’ordine. Il piano questa sera sarà revocato alle ore 22.45 nel caso in cui la Lazio dovesse vincere e quindi non dovesse arrivare la vittoria matematica dello Scudetto per il Napoli. Emesse due ordinanze per vietare l’utilizzo di botti e la vendita di bevande in bottiglie o contenitori rigidi dalla sera del 3 maggio alle prime ore del 5 maggio.

FESTA SCUDETTO NAPOLI: LA GRANDE ATTESA, STASERA O DOMANI SERA?

Comunque vada stasera, possiamo parlare di una vera e propria festa scudetto del Napoli invece domani, anche se la squadra di Luciano Spalletti sarà dall’altra parte d’Italia, cioè ad Udine. Si ripeterà la già citata “zona rossa” pedonale ma soprattutto lo Stadio Diego Armando Maradona, cioè lo storico San Paolo, sarà aperto a tutti con otto maxi-schermi in più, oltre ai due già esistenti, per un totale di dieci, per seguire la partita con l’Udinese. Il prezzo del biglietto sarà 5 euro. Lo ha comunicato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, durante il vertice in prefettura che ha portato alla decisione.

Dedotti i costi della manifestazione, l’incasso andrà in beneficenza. Ci sarà lo stesso piano traffico, con chiusura di strade e varchi, per la serata che con ottima probabilità sarà davvero quella della festa scudetto del Napoli. Dobbiamo infine osservare che la squadra arriverà all’aeroporto di Capodichino, di ritorno da Udine a Napoli dopo la partita, solamente nella giornata di venerdì, la mattina o nel pomeriggio, quando sicuramente ci sarà un bagno di folla per salutare il ritorno a casa degli eroi tricolori. Sicuramente sarà monitorato anche il Vesuvio, seguendo quanto era già stato previsto anche per domenica pomeriggio, quando la festa scudetto del Napoli è stata solo sfiorata.











