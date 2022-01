Festività e ponti 2022, calendario completo/ Quali e quanti sono quest’anno?

FESTIVITÀ E PONTI 2022: QUANDO POTREMO ANDARE IN VACANZA?

“22, here we are”: detto addio all’anno appena trascorso, e smaltiti i bagordi della notte di Capodanno è tempo (ma con tutta la calma olimpica che queste situazioni richiedono…) di appendere il calendario per il 2022 e capire cosa ci propongono i prossimi dodici mesi. Infatti i più previdenti hanno già fatto il ‘piano dio battaglia’ per capire quali sono i ponti e le feste che ci propone l’anno che oggi comincia; questo sia per organizzarsi al meglio, sia per programmare con largo anticipo le proprie vacanze o quantomeno piccoli viaggi e weekend fuori porta, sperando che nel 2022 ci si possa tornare a spostare con più tranquillità nonostante la pandemia e le difficoltà che l’emergenza inevitabilmente comporterà anche nei prossimi mesi.

Chi sono contatti stretti Covid ad alto rischio/ Cosa fare: quarantena o sorveglianza

Ma quali sono tutti i ponti e le feste che ci propone il 2022 a una prima occhiata del calendario? Partiamo subito col dire che, a differenza di quest’anno (col Natale che cadeva proprio di sabato, per la gioia -chiaro eufemismo- di molti), stavolta ci sono buone notizie per tutti coloro che amano costruire le proprie vacanze sfruttando tutti i ponti possibili e immaginabili. Dopo un anno che non è stato particolarmente generoso in tal senso data la coincidenza di alcune festività proprio in concomitanza dei fine settimana, ecco che il 2022 parte certo con un 1° gennaio in questo sabato ma poi propone un’Epifania di giovedì. E per il resto dell’anno? Scopriamolo di seguito, mese per mese.

Capodanno 2022, buoni propositi nuovo anno/ Tra ricchezza e buona salute...

FESTIVITÀ E PONTI 2022, IL CALENDARIO COMPLETO: ECCO QUANDO CADONO…

Subito dopo Natale, l’altra festività a cui si guarda con attenzione per programmare delle partenze o mini-ferie, Covid permettendo, è Pasqua: nel 2022 cadrà la domenica del 17 aprile, col lunedì di Pasquetta il 18. La Festa della Liberazione del 25 aprile invece arriva provvidenzialmente di lunedì mentre per quanto riguarda la Festa dei Lavoratori l’appuntamento è per domenica 1° maggio, mentre per chi vuole pianificare un ponte il suggerimento è di guardare alla Festa della Repubblica del 2 giugno, che cade di giovedì… Si salta poi a piè pari al Ferragosto, festività tipicamente italiana e che quest’anno cade di lunedì, e ancora dopo alla collezione Autunno/Inverno 2022 di giorni festivi con quello dedicato ai Santi che sarà di martedì (1° novembre), l’Immacolata di giovedì (8 dicembre) e Natale che invece, ironia della sorte, cade ancora nel weekend (domenica 25), mentre infine la notte di San Silvestro è sabato 31 dicembre.

Pranzo di Capodanno 2022/ Cosa cucinare? Idee menù e ricette: il pesce protagonista!

Insomma, il 2022 (a questo link un calendario delle festività in formato di infografica proposto dal portale di viaggi Travel365) ci concederà qualche occasione -non troppe, ma pazienza- per qualche ponte in più: si parte, come detto, con quello della Befana dato che con un solo giorno di ferie si può godere fino a quattro giorni di ‘stacco’, per passare poi ai due giorni della Festa della Liberazione (ma niente ponte) e alla Festa della Repubblica che, cadendo di giovedì, permette anche qui di pianificare un viaggio o comunque quattro giorni di relax. Niente ponte per Ferragosto e quindi si passa direttamente a novembre (Tutti i Santi, o Ognissanti, è martedì 1° novembre, se si prende lunedì 31 di ferie, in concomitanza con Halloween). Infine, a Natale 2022 un solo ponte nonostante le tante ricorrenze religiose, ovvero all’Immacolata Concezione che si celebra giovedì 8 dicembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA