Feste e ponti 2025, ecco il calendario dei giorni festivi del nuovo anno, che sarà ricco di fine settimana lunghi nei quali prendere una pausa di relax dal lavoro. Molte festività infatti cadranno in date strategiche come lunedì o giovedì, giorni ottimi per pianificare una partenza e prolungare di un giorno o due una breve vacanza. I giorni cosiddetti “rossi” cioè quelli che segnano le feste nazionali civili o religiose, inizieranno proprio il 1 gennaio che quest’anno cade di mercoledì, seguirà poi l’epifania il 6 che è un lunedì.

Il mese di aprile sarà ricco di feste e ponti 2025 comprendendo sia il 20 e 21 i giorni di Pasqua e Pasquetta domenica e lunedì, che subito dopo la Festa di Liberazione il 25 che cade di venerdì. Il 1 maggio invece la Festa dei Lavoratori, cade di giovedì, mentre il 2 giugno Festa della Repubblica sarà un lunedì. A ferragosto si potrà continuare a godere di qualche momento di vacanza estiva in più visto che il giorno 15 è un venerdì. Si passa poi a novembre con la festa di Ognissanti che sarà il giorno sabato 1 e poi la serie di feste di dicembre che segna il periodo natalizio iniziando dall’Immacolata l’8 che è lunedì, mentre Natale e Santo Stefano 2025 saranno rispettivamente giovedì 25 e venerdì 26.

Feste e ponti 2025: il calendario delle date strategiche per pianificare le ferie

Nel 2025 potrebbero essere istituiti molti ponti vista la cadenza dei giorni festivi che da calendario quest’anno saranno spesso infrasettimanali o a ridosso del fine settimana. Sia per gli studenti che per i lavoratori quindi, ci saranno varie occasioni per poter prolungare le pause più del dovuto. Iniziando proprio dall’Epifania, molti avranno la possibilità di riposarsi dal 4 al 6 gennaio visto che la Befana è un lunedì. Per Pasqua, le vacanze di primavera potrebbero prolungarsi a partire da domenica 20 fino a comprendere il 25 aprile passando per pasquetta, visto che con tre giorni di ferie aggiuntivi si potrà arrivare alla Festa di Liberazione che è venerdì e pianificare magari una breve vacanza.

Altro feste e ponti 2025 possibili quello che va dal giovedì 1 maggio, a domenica 4 per poi rientrare a lavoro direttamente lunedì 5 maggio. O anche l’altro giovedì che sarà la Festa della Repubblica il 2 giugno. L’unica festività che cade in un giorno nel quale molti già non lavorano sarà il 1 novembre, sabato, che di fatto riduce la probabilità di fare un maxi ponte autunnale. Ma poi passando a dicembre si rinnova l’ipotesi della pausa lunga, grazie al fatto che l’8 dicembre cadendo di lunedì può essere sfruttato per prendere ferie già dal sabato precedente. Altra possibilità di feste e ponti 2025 per una pianificazione delle vacanze sarà 25-26 dicembre, visto che Santo Stefano sarà un venerdì è probabile che si organizzino per restare a casa fino a Capodanno.