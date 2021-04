Festino a casa McKennie/ Anche Dybala e Arthur multati: violate le norme anticovid

FESTINO IN CASA MCKENNIE: MULTATI ANCHE DYBALA E ARTHUR

Guai in casa Juventus: a 48 H circa dalla notizia della positività al coronavius di Mehdi Demiral, ecco che tre giocatori della Vecchia signora, McKennie, Dybala e Arthur sono stati multati per aver violato le norme anticovid, avendo preso parte a un festino di circa una ventina di persone, organizzato in casa del centrocampista texano. Secondo quanto riportato da La Stampa, e ribalzato presto su tutti i quotidiani, pare che ieri sera, intorno alle ore 23.30 circa i carabinieri siano stati avvisati di un festino in corso in casa del giocatore bianconero, probabilmente dai vicini di casa: intervenute, le forze dell’ordine ci hanno messo quasi un’oretta per farsi aprire, tra difficoltà di lingua e timori, ma entrati in casa di McKennie i carabinieri si sono trovati davanti a una festa in pieno svolgimento, in barba a tutte le norme anticovid vigenti e hanno dunque multato tutti i presenti.

FESTINO IN CASA MCKENNIE: SANZIONI ANCHE DALLA JUVE?

Non solo: il festino di McKennie, che ha visto pure la presenza di altri giocatori della Juventus come Paulo Dybala e Arthur Melo, ora rischia di costare ai tre giovani bianconeri, molto di più che la multa inflitta dalle forze dell’ordine ieri sera. Per i tre come per tutti i presenti alla festa privata si parla anche di un’ipotesi di reato per resistenza a pubblico ufficiale: ieri sera i carabinieri hanno fatto molta fatica a superare i cancelli dell’abitazione del giocatore della Juventus e solo dopo un’ora di trattative sono riusciti ad entrare nell’abitazione di McKennie, dove il party, vietato, era in corso. Da aggiungere che con tutta probabilità, dopo aver interpellato i suoi tesserati, saranno comminate anche sanzioni disciplinari da parte della stessa società bianconera verso i propri tesserati. Facile che la Vecchia Signora, che già quest’anno ha avuto i suoi giocatori positivi al covid (tra cui pure Dybala e McKennie) usi la mano pesante sui tre giocatori, rei di un comportamento a dir poco irresponsabile e vergognoso.



