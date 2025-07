DIRETTA FESTINO SANTA ROSALIA 2025, PERCORSO E PROGRAMMA

È ormai tutto pronto a Palermo per il Festino Santa Rosalia 2025, che sarà trasmesso in diretta tv e video streaming a partire dalle ore 20:45. L’evento, che ha ricevuto anche dei premi, richiama migliaia di visitatori in Sicilia anno dopo anno. Sin dal 1624, con il corteo umano che porta la Santuzza che libertà Palermo dalla peste a bordo di un carro tematico, da Palazzo dei Normanni (dove è previsto uno spettacolo in videomapping) fino a Porta Felice, tra canti, balli e musica.

Quest’anno sono previste oltre 300mila persone per seguire il carro trionfale con la statua di Santa Rosalia e il lungomare, dove sono previsti i fuochi d’artificio, è già in festa. In queste ore sono stati sistemati già diversi banchetti, tra frutta secca, torroni e mandorle caramellate, ma anche interiora di agnello alla brace, lumache condite.

Quest’anno è previsto un carro-teatro insieme a quello trionfale, per rappresentare come era la città siciliana quando c’era la paura della peste. Verrà offerto uno spettacolo originale, popolare e innovativo.

Alle 19 l’arcivescovo Corrado Lorefice ha presieduto i vespri pontificali, quindi l’attenzione è rivolta al percorso dei carri, con le tappe intermedie alla Cattedrale, Palazzo Riso come tappa bonus, Quattro Canti il trionfo di Santa Rosalia e Porta Felice, dove è prevista una performance corale, suggellata poi dai giochi pirotecnici e musicali.

DIRETTA FESTINO SANTA ROSALIA 2025, PIANO VIABILITÀ E SICUREZZA

Palermo si è già trasformata per il Festino Santa Rosalia 2025 tra musica, luci ed emozioni. Sono state previste anche delle modifiche alla viabilità per garantire che l’evento si svolga senza problemi. Dunque, la Ztl è stata sospesa per oggi e domani e sono stati attivati divieti di sosta e transito. Non sarà possibile circolare con monopattini e bici lungo il percorso.

Inoltre, sono stati previsti 14 treni straordinari per favorire gli spostamenti nella provincia. Invece, è stato consigliato di evitare assembramenti nei balconi per motivi di sicurezza.

Il Comune di Palermo ha messo a punto un piano sicurezza coinvolgendo un migliaio di persone lungo il percorso per fornire assistenza in caso di necessità e vigilare sul percorso, anche per via delle alte temperature.

COME SEGUIRE IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING IL FESTINO SANTA ROSALIA 2025

Il Comune di Palermo ha messo a disposizione il link al canale YouTube per seguire la diretta video streaming del Festino Santa Rosalia 2025 a partire dalle ore 20:45, ma è disponibile la diretta tv su Tele One e TGS e la diretta radio su Radio Spazio Noi (FM 88.0 / 106.3 / streaming).

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA FESTINO SANTA ROSALIA 2025 IN STREAMING VIDEO E TV