Festival del Circo di Montecarlo 2022/ Diretta streaming 31 dicembre

Festival del Circo di Montecarlo 2022 anticipazioni: messa in onda e streaming

Il Festival del Circo di Montecarlo 2022 torna anche quest’anno con il meglio dei suoi incredibili spettacoli, in onda il 31 dicembre alle 21: 20 su Rai 3. Trapezisti, acrobati giocolieri e intrattenitori daranno vita a degli spettacoli mozzafiato, che terranno il pubblico con il fiato sospeso con giochi di luce, effettivi visivi e tanto altro. Lo show, alla sua 44esima edizione, prevede il montaggio delle esibizioni più belle di tutte le annate fino al 2022.

Il Festival del Circo di Montecarlo 2022 potrà essere visto su Rai 3, ma anche in streaming su Ray Play collegandosi dal sito www.raiplay.it. Ovviamente potrà anche essere guardato dopo la messa in onda effettiva, sempre dal sito ufficiale dell’emittente. Su televisore, lo spettacolo potrà essere visto sia sul canale 3 che sul canale in alta definizione 103.

Festival del Circo di Montecarlo 2022 anticipazioni: conduzione

Il Festival del Circo di Montecarlo 2022 sarà presentato dalla conduttrice radiotelevisiva italiana Melissa Greta Marchetti. Come riporta TvBlog: “Nata nel 1985, debutta in TV al Deejay TG che conduce per sei anni. Nel 2015 approda in Rai e il suo volto diventa ancora più popolare grazie alla sua entrata nel cast fisso di Quelli che il calcio nel ruolo di esperta del web. Nel 2017 conduce il Premio Bellisario, ma è nel 2018 che arriva la svolta, infatti viene scelta per condurre il Primafestival con Sergio Assisi. Nello stesso anno co-conduce la Partita del Cuore. L’anno dopo ritorna a Sanremo, ma per condurre il DopoFestival con Rocco Papaleo ed Anna Foglietta.”

E ancora: “Tra gennaio e marzo 2021 conduce su Rai 2 Magazzini musicali in coppia con Gino Castaldo. Nel 2022 guida il FuoriFestival su Rai Play. Non solo tv e web. Melissa Greta è tra le voci di Rai Radio 2 dal 2017. Ha condotto Drive Time, Gli sbandati di Radio 2, Leggerissima Sera ed ha commentato le edizioni di Sanremo Giovani 2018 e 2019.”











