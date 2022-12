Festival del Circo di Montecarlo 2022/ Diretta streaming Rai 3: il meglio delle passate edizioni

Festival del Circo di Montecarlo, su Rai 3 il 24 dicembre

Come da tradizione la sera della Vigilia di Natale la prima serata di Rai 3 è dedicata al Festival del Circo di Montecarlo. Questa sera, sabato 24 dicembre, dalle 21.20 andrà in onda Il meglio del Festival del Circo di Montecarlo, un ciclo di rimontaggi dei più affascinanti appuntamenti della pista circense più famosa e amata dagli italiani, alla 44esima edizione. Ci saranno giocolieri, trapezisti, fantasisti, contorsionisti, acrobati e performer attuali e contemporanei: le esibizioni avverranno in un’atmosfera magica che coinvolge con il fiato sospeso adulti e bambini. E non mancheranno giochi di luce, musica, spettacolo ed intrattenimento.

Durante la manifestazione, che si svolge presso il tendone Espace Fontvieille, vengono assegnati i clown d’oro, d’argento e di bronzo agli artisti più meritevoli provenienti da tutte le parti del mondo. Il Festival è stato fondato nel 1974 da Ranieri III di Monaco. Prima dell’inaugurazione del 1974, una messa domenicale fu celebrata sotto il tendone in presenza della famiglia principesca. Dal 2006 Stéphanie di Monaco ne è la presidente.

Festival del Circo di Montecarlo: la nuova edizione a gennaio 2023

La prossima edizione del Festival del Circo di Montecarlo si svolgerà dal 20 al 29 gennaio 2023. L’evento voluto dal principe Ranieri III di Monaco celebrerà il suo 45° anniversario e la sua decima edizione di New Generation. Nel 2016 è stato creato il festival New Generation, con lo scopo di premiare i migliori giovani artisti. Per la prima volta i due eventi sono uniti sulla pista del circo per festeggiare gli spettacoli del Gran Giubileo. Ricordiamo che nel 2021 e nel 2022 l’evento è stato annullato a causa del Coronovirus: “Una decisione presa in accordo con il Governo del Principe che tiene conto del fatto che il Festival di Monte Carlo è il più grande evento circense nel mondo con la partecipazione di più di 200 artisti provenienti da 20 Paesi differenti oltre a un pubblico internazionale”. La 44esima edizione risale quindi a gennaio 2020, prima della pandemia.

Festival del Circo di Montecarlo: come vederlo in tv e in streaming

Il Festival del Circo di Montecarlo va in onda questa sera, sabato 24 dicembre, in prima serata su Rai3 a partire dalle 21.20. Tuttavia, se non avete a disposizione una televisione perché magari siete in viaggio o fuori casa, e non volete assolutamente perdervi questo appuntamento all’insegna dell’intrattenimento, potete seguire lo show anche in streaming su Raiplay. Clicca qui per vedere la diretta.











