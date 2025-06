Prosegue – ed è sempre più vicino alla sua conclusione – il lungo viaggio del Festival della Biodiversità, promosso da Fondazione Lombardia per l’Ambiente (o semplicemente FLA), e che nei prossimi giorni ci riserverà ancora alcuni interessanti appuntamenti, come quello intitolato “Il ruolo delle imprese per la tutela e il potenziamento della biodiversità”, dedicato – come lascia facilmente intuire il nome – alle azioni che ogni singolo imprenditore può e dovrebbe intraprendere per tutelare l’ambiente che ci circonda: non a caso – ricorda FLA – a causa della perdita della biodiversità, secondo la Banca Mondiale, rischiamo una contrazione del PIL globale pari a oltre 2,7 trilioni di dollari da qui al 2030.

Una perdita arginabile nel caso in cui i privati decidano di scendere in campo assieme al mondo politico, adottando tutta una serie di possibili interventi per migliorare il loro approccio all’ambiente: proprio queste azioni saranno al centro dell’incontro promosso da FLA, con l’appuntamento fissato per le ore 9:30 di venerdì 6 giugno 2025, nella cornice milanese (o meglio, di Bresso) dell’Oxy.gen Zambon di via Campestre; mentre sul palco si susseguiranno l’assessore lombardo Gianluca Comazzi, il direttore FLA Fabrizio Piccarolo, il presidente del Parco Nord Milano Marzio Marzorati ed anche Andrea Gibelli, Davide Canuti, Francesco Natta, Elena Massoletti e Marco Colloredo, in rappresentanza di quel mondo imprenditoriale che già lavora per tutelare la biodiversità.

Fabrizio Piccarolo (FLA): “L’incontro su imprese e biodiversità per stimolare un impegno congiunto”

“Il dialogo e la promozione di meccanismi di collaborazione virtuosi tra istituzioni e mondo privato – spiega il direttore FLA Fabrizio Piccarolo – sono (…) fondamentali per proteggere la biodiversità” ed è proprio per questa ragione che diventa fondamentale “raccogliere alcune delle principali esperienze delle imprese”, in modo da stimolare una possibile “riflessione [e] un invito all’azione”: solamente una decisa e chiara “visione comune e un impegno congiunto”, secondo il direttore FLA, possono permetterci di “affrontare (…) la crisi ecologica”, rimettendo al centro della nostra attenzione “la biodiversità” e la sua tutela.

Dal canto suo, l’assessore lombardo Gianluca Comazzi – che, ricordiamo, sarà presente all’incontro organizzato da FLA il prossimo mese – ha ricordato che l’attuale fase della crisi climatica e della “perdita di biodiversità” richiede “scelte rapide e responsabili” da parte delle “imprese” e dell’intero mondo privato e pubblico: per questo la Regione Lombardia – ha ricordato – è da sempre impegnata nella costruzione di “alleanze efficaci tra economia e sostenibilità” che sappiano veramente “generare benefici ambientali, sociali ed economici”.