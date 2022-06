Festival delle Famiglie 2022 con Papa Francesco/ Diretta video Rai 1: conduce Amadeus

FESTIVAL DELLA FAMIGLIA: DIRETTA VIDEO CON PAPA FRANCESCO E AMADEUS, IL PROGRAMMA

Da oggi 22 giugno fino a domenica 26 giugno si tiene a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie e per aprire la serie di incontri e celebrazioni con Papa Francesco è prevista per questa sera la diretta mondiale del Festival delle Famiglie in Aula Papa Paolo VI in Vaticano, alla presenza del Santo Padre.

L’appuntamento è previsto per le ore 18.15 e durerà fino alle ore 19.50 circa: l’evento sarà seguito in diretta tv in mondovisione su Rai 1 e sui canali social del Vaticano, con possibilità anche della diretta streaming su RaiPlay e YouTube Vatican News. Il titolo scelto per il Festival delle Famiglie 2022, momento di apertura del X Incontro Mondiale delle Famiglie, è “The beauty of the family”: conduce Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo, alla presenza di Papa Francesco e con numerosi ospiti e testimonianze – tra gli altri, presenti i tre cantanti de “Il Volo” (Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto). Diversi i temi che verranno affrontati in questa diretta tv mondiale, con varie testimonianze e con gli interventi “a braccio” del Santo Padre. A seguire nei prossimi giorni, sarà convocato il Congresso teologico pastorale (23-25 giugno) incardinato sui seguenti temi di dibattito: “Chiesa domestica e sinodalità Accompagnare i primi anni di matrimonio”; “Identità e missione della famiglia cristiana”; “Il catecumenato matrimoniale”; “Beltrame Quattrocchi: famiglia via di santità”. La Santa Messa conclusiva si terrà sabato 25 giugno con Papa Francesco alle ore 17.15 in Piazza San Pietro, mentre domenica 26 giugno sono chiamate tutte le famiglie che lo desiderano all’Angelus con il Papa in Piazza San Pietro alle ore 11.45 (dove Francesco darà il Mandato alle Famiglie). Per tutte le altre informazioni e per il programma dettagliato, ecco i link del sito ufficiale di WMOF22.

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE, L’INVITO DEL PAPA

Come ha spiegato la Santa Sede introducendo nelle scorse settimane il Festival delle Famiglie e i successivi momenti dell’Incontro Mondiale delle Famiglie, «Si parlerà quindi di corresponsabilità sposi e sacerdoti nella pastorale delle Chiese particolari; di alcune concrete difficoltà delle famiglie nelle società attuali; della preparazione alla vita matrimoniale delle coppie; della formazione dei formatori in una pastorale famigliare piena di sfide e questioni difficili».

Le varie riflessioni saranno accompagnate dal momento di preghiera finale nell’Angelus domenica prossima incentrato sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”. Invitando le famiglie e tutti gli interessati alle tematiche al Festival delle Famiglie di questa sera, Papa Francesco ha sottolineato nel recente videomessaggio «Questa volta sarà un’opportunità della Provvidenza per realizzare un evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale». Come ha ben spiegato ancora Papa Bergoglio, «L’Incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo. Roma sarà la sede principale, con alcuni delegati della pastorale familiare che parteciperanno al Festival delle Famiglie, al Congresso Pastorale e alla Santa Messa, che verranno trasmessi in tutto il mondo. Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un Incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. In questo modo, tutti potranno partecipare, e anche coloro che non potranno venire a Roma».

FESTIVAL FAMIGLIE, L’EMOZIONE DI AMADEUS: “L’AMORE NELLA MIA FAMIGLIA”

Emozionato come non mai il conduttore di questo inedito Festival delle Famiglie in arrivo questa sera in mondovisione e sulla Rai: «Sarà un Festival non inferiore ad altri Festival, perché la famiglia è al centro della nostra vita», ha spiegato Amadeus nei giorni scorsi presentando l’iniziativa con Papa Francesco.

«La mia fortuna, la mia gioia è quella di avere una bella famiglia, dove l’amore è al primo posto e ognuno aiuta l’altro», ha poi spiegato il conduttore degli ultimi tre Festival di Sanremo, accompagnato per l’occasione dalla moglie Giovanna Civitillo, «Questa condivisione credo sia alla base della nostra serenità. Quando si vive in un ambiente sereno, questo si ripercuote in tutto quello che facciamo. Più che i conduttori, faremo da trait-d’union a tanti racconti di vita vissuta, tutti differenti l’uno dall’altro». Nella conferenza stampa di presentazione anche i cantanti de “Il Volo” che interveranno nella kermesse di questa sera in Aula Paolo VI: «Siamo emozionati di andare a casa di Papa Francesco per questo incontro. Testimonieremo l’importanza, la forza e il sostegno delle nostre famiglie nella nostra vita».













