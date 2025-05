Manca sempre meno all’avvio del Festival dell’Economia di Trento 2025, con il ricchissimo programma di eventi, incontri e panel di esperti che sta per prendere ufficialmente il via per questa sua 20esima edizione: le date da fissare nella mente e nel calendario sono quelle che vanno da giovedì 22 a domenica 25 maggio 2025, con tutto il programma dettagliato degli eventi programmati che può essere facilmente e rapidamente consultato grazie al nuovissimo sito del Festival dell’Economia di Trento, completamente rivisitato in occasione del 20esimo anniversario della kermesse economica e culturale; il tutto raggiungibile semplicemente cliccando su queste parole e scegliendo la data di proprio interesse.

Dato che di eventi stiamo parlando, restando in attesa di questa nuova edizione del Festival dell’Economia di Trento, vale la pena soffermarci sulla modalità di partecipazione agli incontri programmati: il primo passo necessario sarà quello di creare un proprio profilo personale alla pagina “Registrati” del sito ufficiale (ovvero questa), ottenendo un QR code che andrà poi mostrato all’ingresso delle sale congressi per partecipare agli incontri; il tutto fermo restando che la registrazione non equivale a un accesso garantito, dato che ogni evento accoglierà i curiosi fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Dato che non esiste una modalità di prenotazione agli eventi del Festival dell’Economia di Trento, il suggerimento è quello di organizzarsi per raggiungere con buon anticipo le sale congressi, assicurandosi un posto, sfruttando anche l’apposita sezione personale del sito per organizzare nel dettaglio i giorni di permanenza; mentre resta fermo il fatto che per i minori non è richiesta alcuna iscrizione (ma accederanno in automatico se accompagnati da un adulto munito di QR code) e che, grazie alla registrazione, si potrà sempre accedere anche alle dirette streaming di ogni evento.

Festival dell’Economia di Trento 2025: inclusività e sostenibilità alla kermesse economica

Per rendere il Festival dell’Economia di Trento ancora più inclusivo, in questa edizione 2025 si è deciso di abilitare un servizio di traduzione istantanea nella Lingua dei Segni per tutti gli eventi organizzati al Cinema Vittoria e per l’incontro “Conflitti, crisi e tutele delle persone con disabilità”, organizzato per le 9:30 di giovedì 22 maggio: ogni richiesta di chiarimento relativa all’accessibilità delle sale può essere inoltrata all’indirizzo email [email protected] e per ognuna delle sale, sul sito ufficiale del Festival dell’Economia di Trento, si può consultare la scheda tecnica con i dettagli pratici per le persone con disabilità.

Sempre nell’ottica dell’inclusione si muovono anche le scelte di abilitare – da un lato – un servizio di traduzione istantanea degli eventi e incontri che si terranno in lingua inglese, semplicemente scaricando l’app mobile “Converso” e portando con sé un paio di cuffiette in modo da non disturbare gli altri presenti in sala; unitamente a quella – dall’altro lato – di creare uno “Spazio famiglie” in via Calepina, nel quale saranno disponibili fasciatoi, aree ristoro e angoli gioco resi possibili dall’aiuto dell’Associazione Mondo Doula.

Infine – prima di arrivare alla mobilità – è utile ricordare e precisare che il Festival dell’Economia di Trento ha scelto di essere un evento del tutto sostenibile dal punto di vista ambientale: in questo contesto sono state installate, nelle piazze trentine, delle fontanelle di acqua potabile dalle quali gli ospiti potranno bere o ricaricare le proprie borracce e bottiglie; saranno allestiti degli smoking point per gettare i mozziconi di sigaretta e saranno presenti anche quattro isole ecologiche per riciclare i rifiuti, con il supporto di un team di professionisti.

La mobilità al Festival dell’Economia di Trento: il trenino e la navetta per raggiungere gli eventi

Centrale anche quest’anno è il tema della mobilità per gli ospiti del Festival dell’Economia di Trento, con il centro cittadino che sarà – ovviamente – interamente chiuso al traffico automobilistico: come nelle precedenti edizioni, le varie sale congressi saranno collegate dal trenino gratuito che parte da piazza Dante, passa per via Belenzani, piazza Fiera, via San Pietro e piazza Mostra, tornando infine a piazza Dante; il tutto con passaggi programmati ogni 20 minuti e con un servizio che sarà attivo dalle ore 9:30 alle 13:00 e poi dalle 14:00 alle 19:00.

Oltre al sempre apprezzatissimo trenino gratuito, quest’anno il Festival dell’Economia di Trento ha deciso di dotarsi anche di una navetta, grazie al supporto di Itas Mutua: anche questa sarà del tutto gratuita, attiva dal 22 al 24 maggio (dunque, non domenica) con orario continuativo dalle 9:00 alle 19:00 e collegamenti ogni 20 minuti; mentre il suo percorso partirà da piazza Dante (davanti al Palazzo della Regione) e arriverà in piazza Fiera (su via Travai), con l’obiettivo di rendere più comodo raggiungere gli appuntamenti all’Itas Forum.