Mancano poco meno di 24 ore all’apertura della 20esima edizione del Festival dell’Economia di Trento 2025, che da domani – giovedì 22 maggio 2025 – fino a domenica 25 maggio ci permetterà di assistere a centinaia di differenti incontri con esperti italiani e mondiali nel campo economico, accompagnati da un ricchissimo programma di eventi, mostre, concerti e spettacoli, che ogni anno, da vent’anni a questa parte, attirano migliaia di persone nel capoluogo trentino: a due passi dall’avvio del Festival dell’Economia di Trento 2025, noi vogliamo porre l’attenzione sul filone di incontri dedicati alle “Politiche economiche e industriali“, che partirà già domani mattina e si chiuderà – dopo otto panel – domenica sera.

Euro digitale 2026, com'è/ UE "pronta" al lancio: perché è così importante?

Prima di arrivarci, però, vale giusto la pena ricordare un paio di numeri di questa edizione del Festival dell’Economia di Trento 2025, partendo dal certamente significativo 300, che rappresenta il numero totale di eventi organizzati, ben accompagnato dal 650, che rimanda ai relatori invitati e che hanno deciso di partecipare: tra questi ci saranno ben 6 Premi Nobel, 16 ministri (e altri ancora in attesa di conferma), 107 docenti universitari, 45 economisti, 66 esponenti istituzionali e 61 manager aziendali.

Decreto infrastrutture 2025/ Decisione presa su trasporti e tariffe aeree: le novità

Festival dell’Economia di Trento 2025: tutti gli eventi tra il 22 e il 25 maggio per il filone “Politiche economiche e industriali”

Ora – invitandovi ancora al volo a consultare l’elenco completo degli incontri e degli eventi, cliccando semplicemente su queste parole – possiamo entrare nel vivo del già citato filone su “Politiche economiche e industriali” del Festival dell’Economia di Trento 2025: la partenza sarà già nella giornata di domani – ovviamente giovedì 22 maggio – con l’incontro “Il ruolo del dollaro e l’internazionalizzazione del renminbi“, che inizierà alle ore 9:30 nella cornice del Palazzo della Provincia con gli interventi di Jianqui Chen, Rita Fatiguso, Valentina Meliciani, Giovanni Tria e Xiaofang Ma.

Come richiedere esenzione ticket sanitario/ Iter per reddito e patologie: come fare?

Sempre il 22 maggio, al Festival dell’Economia di Trento 2025 sarà la volta di Fulvio Giorgi, Alberto Grassani, Paolo Gualtieri, Pier Maria Saccani, Yao Yang ed Andrea Zoppini con l’incontro “Protezionismo o libero mercato“, previsto per le ore 12:00 al Cinema Vittoria; mentre 15 minuti più tardi (ovvero alle 12:15) si terrà anche l’incontro “Perché la Germania si è fermata e come far ripartire la crescita (non solo in Germania)“, con Michael Spence e Laura La Posta al Palazzo della Provincia; mentre il 23 maggio ci sarà il panel “Debito pubblico: cosa imparare dalla storia“, programmato per le ore 9:30 al Cinema Vittoria, con la presenza di Maria Cannata, Renato Loiero, Morya Longo, Rita Moscolo, Emmanuel Mourlon-Druol e Arrigo Sadun.

Il filone “Politiche economiche e industriali” del Festival dell’Economia di Trento 2025, poi, proseguirà il 24 maggio con altri due eventi tematici: il primo vedrà Riccardo Barlaam, Lilia Cavallari, Marco Fortis, Nazzarena Franco, Marcello Messori e Gylfi Zoega parlare di “La politica economica al tempo di Trump” sul palco del Cinema Vittoria alle ore 9:30 di sabato; mentre il secondo si terrà dalle ore 16:15, con il medesimo cinema che ospiterà Lorenzo Bertoli, Alberto Brambilla, Laura Galvagni, Alessandro Molinari e Maurizio Tarquini per ragionare su “Chi pagherà le pensioni del futuro“.

Infine, domenica ci saranno i due eventi (per così dire) conclusivi dedicati alle “Politiche economiche e industriali” del Festival dell’Economia di Trento 2025: nel primo vedremo Carlo Cottarelli al Palazzo della Provincia con l’intervento “Senza giri di parole“, che inizierà alle ore 15:00, e nel secondo sarà lo stesso Cottarelli a chiudere le danze – questa volta al Teatro Sociale alle ore 18:00 – con l’incontro intitolato “Perché serve un piano di sviluppo dell’economia industriale“.