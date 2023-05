Festival dello Sviluppo Sostenibile a Napoli/ Valutazioni, strumenti ed esperienze

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 approda a Napoli. Il 23 maggio, presso il Dipartimento di Architettura, Palazzo Gravina, aula “Gioffredo” (1° piano), Via Monteoliveto 3, avrà luogo l’evento pensato per valutare la sostenibilità sia essenziale per passare dalla visione alla sua concreta attuazione. Il seminario è dedicato a studenti, ricercatori, professionisti e decisori ed è diviso in tre sessioni che hanno come obiettivo quello di esplorare le diverse dimensioni della sostenibilità. Un diverso spazio viene dedicato agli obiettivi e alle sue diverse tipologie (ambientale, sociale e di governance) con particolare attenzione dedicata ai modelli e a gli indicatori valutativi utili a sostenere processi di apprendimento partecipativi, trasparenti e responsabili.

Con esempi e casi concreti, il seminario apre così uno spazio di riflessione sulle pratiche valutative in tema di sostenibilità affinché superi le prospettive teoriche per trovare realizzazione. In prima sessione, dedicata in parte agli “Approcci per la valutazione della Sostenibilità“, interverrà Mita Marra, Professore di Politica Economica all’Università di Napoli “Federico II”, ed editor-in-chief della Rivista Evaluation and Program Planning. Ci sarà poi una sezione dedicata a “La dimensione della governance e della struttura organizzativa nelle valutazioni della Corte dei conti” con Giancarlo Di Lecce, Consigliere della Corte dei Conti. Infine le conclusioni con la parte relativa a “Storytelling e comunicazione ambientale: come raccontare una valutazione al grande pubblico” con l’intervento di Mirella Orsi, Divulgatrice scientifica e Between Science & Society HUB dell’Italian Institute for the Future.

Il programma

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, in seconda sezione, vedrà uno spazio dal titolo “Esperienze per la valutazione della Sostenibilità” con introduzione di Luigi Fusco Girard, Professore Emerito di Estimo e Valutazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Segretario dell’APEF. A seguire “Valori e valutazioni nei processi decisionali per la sostenibilità” con Maria Cerreta, Professore di Estimo dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Architettura. Si passa poi a “Le valutazioni di sostenibilità per il territorio” con Giulio Mondini, Decano della SIEV (Società Italiana di Estimo e Valutazione) e Cattedra UNESCO. In terza battuta “La città sostenibile: dal piano progetto alla sua attuazione. Quali processi valutativi?” con Ezio Micelli, Professore di Estimo dell’Università Iuav di Venezia e infine “Valutazioni multidimensionali per una sostenibilità integrale” con Francesca Nocca, Ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Giuliano Poli, Ricercatore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Martina Bosone, Ricercatore, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

In sessione tre uno spazio dedicato a “Strumenti per la valutazione della Sostenibilità” con introduzione di Carlo Lauro, Professore Emerito di Statistica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e Presidente dell’APEF. Si passa poi a “Dati e Indicatori per la Sostenibilità”, con Filomena Maggino, Professore di Statistica Economica presso la Sapienza Università di Roma ed Editor-in-chief della Rivista Social Indicators. In ultimo spazio a “Metodi e Modelli per la valutazione della Sostenibilità” con Maria Gabriella Grassia, Professore di Statistica Sociale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico Il”. Nelle conclusioni si parlerà di “Un approccio complesso alla sostenibilità” con Corrado Crocetta, Professore di Statistica all’Università di Bari e Presidente della Società Italiana di Statistica.











