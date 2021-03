Festival di Sanremo 2021 cantanti/ Big e Nuove Proposte: da Bugo a Lo Stato Sociale

Festival di Sanremo 2021, i cantanti in gara

Sanremo 2021, il 71° Festival della Canzone Italiana, sta per avere inizio. Sarà un’edizione insolita, diversa, ma che avrà alla base un punto cardine sempre ben saldo: la musica. La kermesse, che si terrà a Sanremo dal 2 al 6 marzo 2021 e sarà trasmesso ogni sera su Raiuno a partire dalle ore 20.40, porterà sul palco grandi voci, tanto volti che hanno fatto la storia della musica italiana ma anche tante promesse, artisti giovani e appartenenti a vari generi musicali. A condurre la manifestazione anche quest’anno troviamo Amadeus, che sarà affiancato dall’inseparabile Fiorello, oltre che da altri ospiti che si avvicenderanno nel corso delle varie serate. Ma chi sono, dunque, i Big in gara in questo Festival di Sanremo 2021?

Big in gara a Sanremo 2021, la lista completa dei cantanti

In ordine alfabetico, i Big in gara a Saremo 2021 sono:

Aiello – “Ora”

– “Ora” Annalisa – “Dieci”

– “Dieci” Arisa – “Potevi fare di più”

– “Potevi fare di più” Bugo – “E invece sì”

– “E invece sì” Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

– “Musica leggerissima” Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

– “Fiamme negli occhi” Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

– “Un milione di cose da dirti” Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

– “Bianca luce nera” Fasma – “Parlami”

– “Parlami” Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

– “Chiamami per nome” Francesco Renga – “Quando trovo te”

– “Quando trovo te” Fulminacci – “Santa Marinella”

– “Santa Marinella” Gaia – “Cuore amaro”

– “Cuore amaro” Ghemon – “Momento perfetto”

– “Momento perfetto” Gio Evan – “Arnica”

– “Arnica” Irama – “La genesi del tuo colore”

– “La genesi del tuo colore” La Rappresentante di Lista – “Amare”

– “Amare” Lo Stato Sociale – “Combat Pop”

– “Combat Pop” Madame – “Voce”

– “Voce” Malika Ayane – “Ti piaci così”

– “Ti piaci così” Maneskin – “Zitti e buoni”

– “Zitti e buoni” Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

– “Il farmacista” Noemi – “Glicine”

– “Glicine” Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

– “Quando ti sei innamorato” Random – “Torno a te”

– “Torno a te” Willie Peyote – “Mai dire mai (La locura)”

Cantanti Sanremo 2021: le Nuove Proposte

Se questi sono i Big in gara al Festival di Sanremo 2021, scopriamo ora quali sono le Nuove Proposte.

Elena Faggi con “Che ne so”

con “Che ne so” Fratelli Dellai con “Io sono Luca”

con “Io sono Luca” Gaudiano con “Polvere da sparo”

con “Polvere da sparo” Folcast con “Scopriti”

con “Scopriti” Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te”

con “Ogni cosa sa di te” Davide Shorty con “Regina”

con “Regina” Wrongonyou con “Lezioni di volo”

con “Lezioni di volo” Avincola con “Goal!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA