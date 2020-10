Festival di Sanremo 2021/ Nuovo regolamento, ritorna il televoto: cosa cambia

Spostato a inizio marzo a causa dell’emergenza coronavirus, il Festival di Sanremo 2021 è pronto a sfoggiare un nuovo regolamento. Oggi la Rai ha reso noto il nuovo disciplinare e non mancano di certo le interessanti novità. Un restyling targato Amadeus, con il direttore artistico che ha deciso di dedicare la serata del giovedì alla canzone d’autore: come messo in risalto nel nuovo regolamento, gli artisti Big potranno infatti scegliere un brano d’autore all’interno dello sterminato repertorio della canzone italiana e non saranno quindi legate necessariamente alla storia del Festival. Ma non solo: i Big potranno essere affiancati da ospiti oppure potranno esibirsi da soli. La serata del giovedì sarà giudicata dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria Big.

FESTIVAL DI SANREMO 2021: IL NUOVO REGOLAMENTO

Il regolamento del Festival di Sanremo 2021 prevede che nelle prime due serate – martedì e mercoledì – venga reintrodotto il Televoto, che verrà affiancato alla Giuria Demoscopica. Un’altra interessante novità riguarda la categoria delle Nuove proposte: addio alle sfide dirette, in programma due gironi da quattro artisti nella prima e nella seconda serata. I primi due classificati nei rispettivi gironi avranno accesso alla finale del venerdì, così da contendersi il premio della categoria. Passando alla serata di venerdì, è previsto la discesa in campo della giuria della Sala Stampa, ma solo per i Big: il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. Quando conosceremo i 20 Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2021? Il parterre sarà svelato nel corso di Sanremo Giovani, in onda su Rai1, Radio2 e Raiplay, in prima serata il 17 dicembre.



