Festival di Sanremo 2021: streaming Raiplay/ Come seguire la prima serata del 2 marzo

Come seguire in diretta streaming Saremo 2021? Inizia la prima serata del Festival

La 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 potrà essere seguita dai telespettatori in diretta su Raiuno. Dal 2 al 6 marzo, subito dopo l’appuntamento con PrimaFestival condotto da Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci, Raiuno trasmette tutte e cinque le serate della kermesse musicale giunta alla 71esima edizione. Un’occasione imperdibile per il pubblico non essendoci la possibilità di seguire il Festival dal Teatro Ariston che sarà totalmente vuoto a causa della pandemia. La Rai, tuttavia, oltre alla diretta televisiva, ha previsto anche la diretta streaming. Seguire il Festival di Sanremo 2021 sarà estremamente facile anche utilizzando uno smartphone, un tablet o un pc.

Per seguire la diretta streaming di Sanremo 2021 sarà sufficiente collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. La diretta streaming comincia contemporaneamente a quella televisiva. Inoltre, Raiplay prevede la funzione “restart” con cui è possibile tornare indietro e recuperare parte della diretta che non è stata seguita.

La diretta radiofonica e le repliche della prima serata di Sanremo 2021

Oltre alla diretta streaming, per il Festival di Sanremo 2021, la Rai ha previsto anche la possibilità di seguire le esibizioni dei 13 big e delle quattro Nuove proposte che si esibiscono oggi, martedì 2 marzo, in diretta radiofonica. A raccontare le emozioni e le canzoni della prima serata del Festival di Sanremo 2021 sarà Rai Radio2 che dedicherà oltre 100 ore di diretta alla famosa kermesse musicale che, agli italiani nel mondo, sarà raccontata da Rai Italia. Chi, tuttavia, non riuscirà a seguire la prima serata della 71esima edizione del Festival nonostante la diretta televisiva, streaming e radiofonica potrà seguire la replica. Rai Premium, mercoledì 3 marzo, alle 13.50, trasmetterà la replica della prima serata. Inoltre, sempre attraverso il sito o l’app di Raiplay, si possono rivedere i momenti di Sanremo 2021, le singole esibizioni dei cantanti, ma anche l’intera serata. Inoltre, Sanremo 2021 può essere seguito anche sui social attraverso i canali Twitter, Facebook e Instagram con commenti a caldo delle varie esibizioni dei cantanti in gara di cui altri 13 big e quattro nuove proposte canteranno mercoledì 3 marzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA