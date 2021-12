Festival di Sanremo 2022, Amadeus a Rtl 102.5/ “Canzoni scelte in auto. Morandi…”

Festival di Sanremo 2022, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e Amadeus, conduttore per il terzo anno consecutivo della kermesse canora in landa matuziana, ha parlato proprio di questo ai microfoni di Rtl 102.5, nel corso del programma “Password”. Innanzitutto, il presentatore ha svelato le modalità con cui sceglie i brani in gara: “Arrivano tra i giovani mediamente 800 canzoni più quelle di Area Sanremo quindi circa 50. Ascolto le canzoni più volte, guardo i video e mi leggo la biografia. Dei big quest’anno circa 330, di questi ne ho presi 22. Le canzoni le ascolto in qualsiasi momento perché devo assimilarle tanto, non deve ascoltarle nessuno, è una decisione che prendo da solo. È la cosa più importante e anche più difficile del Festival secondo me. Ci tengo a non sbagliare la composizione dei cantanti in gara, per me Sanremo parte da lì. Le canzoni le ascolto ovunque: a casa, in macchina è fondamentale”.

Amadeus ha rivelato che lavora a Roma e vive a Milano, dunque fa spesso avanti e indietro in macchina. Nel momento in cui ascolta una canzone mentre guida si accorge se ha voglia di alzare il volume o se si distrae: “Se ascolto una canzone e penso ad altro e la canzone è finita, allora vuol dire che forse non mi ha catturato. Faccio una lista e poi dopo quattro giorni la cambio. Quando arriva la mia lista definitiva Sanremo è fatto. Quanto tempo impiego? Un mese e mezzo circa”.

AMADEUS SUL FESTIVAL DI SANREMO 2022: “ARRIVA TOMMASO PARADISO? NON DICO NULLA”

Circa eventuali spoiler sul Festival di Sanremo 2022, Amadeus preferisce non dire nulla, nemmeno riguardo alla possibile co-conduzione di Tommaso Paradiso: “A me piace quando si vocifera. Credo di essere stato già sul palco prima ancora di iniziare con almeno trenta signore dello spettacolo e non solo, anche tanti amici. È giusto che accada questo: Sanremo appartiene a tutti e tutti devono dire ciò che pensano. Io né confermo né smentisco. Donne? Ho scelto i tessuti per gli abiti. I vestiti li faccio scegliere a mia moglie, perché sono anche daltonico un po’, infatti vesto sempre di nero e blu. Devo vedere i colori decisi: il giallo deciso lo vedo, i colori pastelli mi incasinano un po’”.

Sarà l’edizione dei ritorni: quello di Elisa, sul palco di Sanremo dopo 21 anni dall’ultima volta, e quello di Gianni Morandi. Nel caso della cantante, Amadeus ha parlato di “una gioia pazzesca”, mentre per il ragazzo di Monghidoro “io ancora non ci credo. A un certo punto Jovanotti ha chiamato Gianni, gli ha detto che aveva un pezzo e di farmelo sentire per vedere se poteva piacermi. Gianni mi ha contattato dicendo che voleva candidarsi per il Festival di Sanremo. Quando ho sentito il pezzo mi è piaciuto molto, c’erano una bella energia e un bel testo, perciò, quando ho ufficializzato che ci sarebbe stato Gianni Morandi, ero emozionato anche io”.



