Festival di Sanremo 2023/ Annunciati i 43 selezionati per audizioni Sanremo Giovani

Il Festival di Sanremo 2023 si fa sempre più vicino. Oggi 26 ottobre sono infatti stati annunciati i 43 artisti che competeranno per Sanremo Giovani. La Commissione Musicale di Sanremo Giovani, presieduta da Amadeus in qualità di Direttore Artistico, ha esaminato ben 714 proposte e ha infine raggiunto la decisione di selezionare i 43 artisti che parteciperanno alle audizioni dal vivo. C’è molto entusiasmo nelle parole di Amadeus: “È questo il momento in cui prende il via ufficialmente il Festival: con la selezione dei partecipanti a Sanremo Giovani i cui vincitori approderanno nella categoria Big dell’edizione 2023”.

Arena Suzuki 60 70 80 90, pagelle ultima puntata/ Con Max Pezzali e 883 la musica é senza tempo

Per i 43 artisti che hanno superato la durissima selezione della Commissione Musicale si aprono quindi le porte delle audizioni dal vivo. Si terranno a Roma, nella sede di Rai Radio in Via Asiago. La data? L’appuntamento per tutti è fissato il 4 novembre 2022. “Insieme alla Commissione, che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo ascoltato i 714 brani accettati – è il commento di Amadeus, affidato al portale ufficiale di Rai – e data la qualità generale abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alle audizioni da 30 a 43”. Un’opportunità che gli artisti non si lasceranno sfuggire in vista dell’attesissimo Festival di Sanremo 2023. Ma quali sono i nomi dei selezionati?

Arena Suzuki '60 '70 '80 '90: le pagelle/Gianluca Grignani regna, premiati Eiffel 65

Festival di Sanremo 2023, i 43 artisti selezionati dalla Commissione Rai per Sanremo Giovani: nomi e brani

La Commissione Musicale di Sanremo Giovani vede Amadeus come Direttore Artistico ed è composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Su 714 proposte per Sanremo Giovani, la commissione ha raggiunto la difficile decisione di selezionarne 43, un numero ancora più alto dei 30 previsti. Si tratta di 35 singoli, di cui 12 donne e 23 uomini, e di 8 gruppi. Si respira sempre più aria di Festival di Sanremo 2023 dopo questa selezione. Gli artisti su cui è ricaduta la scelta della Commissione Rai sono: Aisha con il brano ‘DiscoBranda’, ALFA con ‘5 minuti’, Arms Around con ‘Prenditi cura di me’, Asteria (Profumo), Bais (Vuoto bestiale), BigMama (Malocchio), Calma (SABATO SERA), Capitolo Zerø (Devi starmi lontano), Caterina (Causa Affetto), COLLETTIVO (PAROLE DI NOTTE), DAG (Lacrime addosso), Enula con ‘Questa Terra (che rumore fa)’, gIANMARIA (La città che odi), Giovanni Toscano (Arrogantissimo), Giuse The Lizia (Sincera), GrenBaud (Estraneo), Hal Quartièr (Aldilà), Iride & KTB (Alba).

Ornella Vanoni scontro con Amadeus all'Arena/ "Con le basi non mi piace cantare"

E poi ancora: Kaze (Ultimo Tango a Parigi), Klaus Noir (Mi fai sanguinare), Malvax (Semafori rossi), Maninni (Mille Porte), Mida (Malditè), NICOL (UGUALI), Nuvola (Come te), Obi (Educati a farci male), OLLY (L’anima balla), Pablo (Bilbao), Paulo con ‘Ti odio (mi amor)’, Réclame (Cena di famiglia), Samia (Tutto un fake), Sarai (Non mi piace), SECHI (Bugie nere), Senza cuore (48H), Sethu (Sottoterra), Shari (Sotto Voce), Simone Panetti (Una lettera alla paura), Sina (Coltello), $uicide Gvng (Morirei x te), TES – Tutti Esageratamente Stronzi (Giovani di mezza età), UNO (SE SOLO FOSSI DI PIÙ), Will (Le cose più importanti), Yana C (Sola). A tutti gli artisti selezionati in vista del Festival di Sanremo 2023 Amadeus consegna “i miei complimenti, per il livello musicale e interpretativo, in continua evoluzione con il passare delle edizioni. A loro va il nostro in bocca al lupo. Forza ragazzi”. Dopo le audizioni, soltanto 8 parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani 2022, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA