Festival di Sanremo 2024, chi sarà il vincitore?/ I pronostici: ‘dominano’ le donne tra social e quote

Dovremo attendere solo altri due giorni prima che occhi e orecchie siano totalmente dedicati a godere dello spettacolo che sarà il Festival di Sanremo 2024. I big in gara si faranno largo a colpi di musica, ma non saranno solo le canzoni a decidere le sorti degli artisti dato che sono numerosi, variegati e contingenti i fattori che possono influire su quello che sarà l’esito della kermesse. E dunque, stando ai pronostici, chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2024?

Un’analisi dei pronostici sul vincitore del Festival di Sanremo 2024 è proposta dal sito de Il Messaggero. Il portale mette giustamente a confronto quelle che sono le quote secondo i bookmakers e il peso dei social; forse i due fattori principali da considerare per farsi un’idea di quelli che potrebbero essere i cantanti più vicini al podio. Chiaramente, le sorprese fanno parte del gioco e non è detto che i fattori statistici e numerici vengano poi rispecchiati da quella che sarà la gara.

Pronostico vincitore Festival di Sanremo 2024, Alessandra Amoroso ed Emma ‘svettano’ per i social

Partendo dai pronostici dei bookmakers in relazione al vincitore del Festival di Sanremo 2024, spicca Annalisa con una quota di poco inferiore a 4 volte la posta. L’ex volto di Amici sta riscontrando negli ultimi tempi un successo poderoso, scandito da hit sfornate una dopo l’altra. Alla sesta volta sul palco dell’Ariston, potrebbe effettivamente essere arrivata l’ora di ambire al trofeo della kermesse, ovviamente colpi di scena permettendo.

Diverso invece lo scenario – stando ai dati riportati da Il Messaggero – se si osserva l’engagement sui social. In questo caso a dominare la scena è Alessandra Amoroso come possibile vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Seguono Emma, forse a gran sorpresa, Fiorella Mannoia. Da annoverare anche la presenza dei Negramaro; la band è reduce dalla vittoria del Premio Lunezia per il miglior testo e non è detto che, occupando solo la 9 posizione per i social, non possa ambire alla vittoria della kermesse.

