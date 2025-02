Ad un giorno di distanza dall’apertura ufficiale del teatro dell’Ariston sanremese, proprio oggi si terrà la conferenza stampa per lanciare ufficialmente il 75esmo Festival di Sanremo 2025 con il conduttore e direttore artistico Carlo Conti che sarà accompagnato sul palchetto stampa del teatro dai co-conduttori della sua primissima serata, Gerry Scotti ed Antonella Clerici che dalla seconda serata lasceranno il posto al trio Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica; mentre ricordiamo che in questo Festival di Sanremo 2025 si supererà definitivamente l’era dei – talvolta criticati, ma anche molto apprezzati – monologhi che hanno caratterizzato le conduzioni di Amadeus.

Tra le più importanti novità del Festival di Sanremo 2025 – ricorda la diretta odierna di Storie Italiane – ci sarà il ritorno della giuria radio che esprimerà la sua preferenza assieme alla stampa e al pubblico, il tutto nel frattempo che i super ospiti proprio in queste ore si stanno dedicando alle loro blindatissime prove dell’ultimo minuto: il primo ad esibrsi – proprio nella prima serata della kermesse sanremese – sarà Jovanotti, mente non passa inosservata la presenza di Marcella Bella giunta alla sua 19esima partecipazione (senza mai riuscire a conquistare il primo posto del podio) con la canzone ‘Pelle diamante’.

A suggellare l’inizio di un Festival di Sanremo 2025 che si preannuncia già decisamente discusso e combattuto – specialmente dal punto di vista delle canzoni in gara -, durante le prove di ieri la ‘big’ Francesca Michielin ha subito un piccolo incidente: stando ai racconti che arrivano dalla città ligure – infatti – pare che la cantante 29enne sia caduta dalla famosa scalinata dell’Ariston e mentre Storie Italiane rivela che sembrerebbe star bene; domani solcherà il palco con la sua inedita ‘Nessun grado di separazione’ accompagnata – purtroppo – da un tutore al piede destro.

Tra gli aspetti più discussi del Festival di Sanremo 2025 – come in ogni altra edizione recente – da tempo si parla approfonditamente della durata delle lunghissime serate: le ultime cinque edizioni a guida di Amadeus – infatti – hanno avuto complessivamente durate ben superiori alle 4/5 ore; mentre fino ad oggi Carlo Conti ha continuato a promettere che cercherà di chiudere le dirette “al massimo all’una e un quarto”; fuorché per la finalissima che potrebbe protrarsi leggermente più a lungo.