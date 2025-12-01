Annunciato il cast del Festival di Sanremo 2026, chi sono i cantanti esclusi? Spunta la lunga lista degli artisti rifiutati da Carlo Conti.

Ieri al Tg1 Carlo Conti ha annunciato il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2026, la nuova edizione della kermesse musicale andrà in onda a febbraio su Rai Uno e saranno 30 i Big in gara. C’era grande attesa da parte dei fan, molti però sono rimasti delusi dopo l’annuncio del noto conduttore, sui social infatti non sono mancate critiche e polemiche. Tantissimi fan si aspettavano infatti nomi diversi tra gli artisti che si esibiranno sul famoso palco dell’Ariston.

Durante l’annuncio Carlo Conti con ironia ha ringraziato tutte le case discografiche che hanno reso così difficile la scelta dei brani ricevuti per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Il noto conduttore ha fatto poi sapere che sono stati trecento gli artisti che gli hanno inviato una canzone, 270 però non sono riusciti a far parte del cast.

Chi sono gli esclusi dal Festival di Sanremo 2026? Coppia reagisce con ironia al 29esimo rifiuto

Tantissimi sono stati quindi gli artisti che hanno ricevuto un rifiuto da parte di Carlo Conti dopo essersi proposti per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Stando ai rumors fanno parte di questo elenco: I Jalisse, Nina Zilli, Alex Britti, Mr. Rain, Carl Brave, Anna Tatangelo, Benji & Fede, Aiello, La Niña, Settembre, Nada, Sarah Toscano, Fred De Palma, Amara, Venerus, California, Francesca Mesiano (ex Coma_Cose), Chiara Galiazzo, Frah Quintale, Emma Nolde, Il Tre e molti altri ancora.

C’è chi ha reagito con ironia sui social dopo aver scoperto di essere stato rifiutato da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026. I Jalisse hanno dovuto fare i conti con il 29esimo rifiuto, già lo scorso anno avevano pubblicato un video ironico e lo hanno rifatti anche quest’anno. Su Instagram si sono mostrati con dei palloncini durante l’annuncio del conduttore, ai loro fan hanno detto: “E la saga continua, le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre. Siamo a 29, dai che si arriva alla cifra tonda l’anno prossimo”. Anche Pago e Shade hanno pubblicato una reazione ironica, il rapper ha preparato un freestyle e ha fatto sapere che presto pubblicherà il brano che avrebbe voluto cantare sul palco dell’Ariston.