Il Festival di Sanremo 2025 inizierà in ritardo rispetto agli ultimi anni. Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina porteranno anche la kermesse condotta per il secondo anno consecutivo da Carlo Conti a rivedere i piani, la consueta messa in onda di inizio febbraio dunque slitterà di qualche settimana, fino ad arrivare a fine mese. A meno di cambiamenti dell’ultima ora, Sanremo 2026 si svolgerà da martedì 22 a sabato 26 febbraio, subito dopo la fine delle gare olimpioniche.

Sono state diverse le ipotesi prese in considerazione per il Festival dei fiori. Inizialmente erano state valutate anche altre due possibilità. Organizzare la gara canora a marzo come nel 2021, in quel caso c’era ancora Amadeus e il motivo era il COVID, oppure anticiparlo a gennaio, ma alla fine ha prevalso l’ipotesi classifica di febbraio, ma in ritardo rispetto agli ultimi anni.

Sanremo 2026, Panariello e Pieraccioni verso l’Ariston

I prossimi mesi saranno quelli della messa in programma del Festival di Sanremo 2026, con Carlo Conti che si dedicherà come di consueto all’ascolto dei brani e poi al contorno. Contorno che potrebbe prevedere l’atteso ritorno all’Ariston dei suoi due amici del cuore, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Al Festival di Sanremo 2026 dovrebbe esserci spazio per una reunion attesissima, visto che Carlo Conti potrebbe riabbracciare gli amici Pieraccioni e Panariello, con Giorgio che ha confidato in una intervista a Il Messaggero: “Probabilmente sì. Deve venirci in mente una bella cosa, divertente. L’idea è quella di andare là, e di far ridere molto, anzi moltissimo. Ma se dobbiamo andare a Sanremo solo per fare gli amichetti di Carlo, no. Quel palco è una brutta bestia” ha ammesso Panariello tra le colonne del quotidiano romano.

