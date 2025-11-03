Tre figlie d'arte sono pronte a sbarcare al Festival di Sanremo 2026, alla conduzione di un nuovo format legato alla kermesse: l'indiscrezione di Chi

Festival di Sanremo 2026: spunta l’ipotesi di un nuovo format di interviste

Cresce sempre di più l’attesa per il Festival di Sanremo 2026 e per le novità che accompagneranno questa nuova edizione della kermesse, in programma a febbraio. Mentre sono stati ufficializzati i concorrenti che gareggeranno nella categoria Giovani, c’è ancora riserbo attorno al cast dei Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston, pronti a contendersi la vittoria e a raccogliere il testimone di Olly, l’ultimo trionfatore.

Attorno al Festival, ogni anno, si registrano eventi e format che, tra social e televisione, accompagnano il pubblico nell’attesa e anche durante la kermesse stessa, a fare da contorno alla gara nell’atmosfera di musica, gioia ed emozioni che si respira ogni anno.

In particolare, per la prossima edizione, la Rai avrebbe ideato un format nuovo di zecca pronto a debuttare sulla piattaforma di Raiplay e con la conduzione speciale di tre figlie d’arte: è questa l’indiscrezione riportata da Giuseppe Candela, nella sua rubrica C’è chi dice sul settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da mercoledì.

Festival di Sanremo 2026, chi sono le 3 papabili conduttrici del nuovo format

“Tre “figlie di” intervistano i cantanti in gara al Festival di Sanremo“: è quanto riportato da Giuseppe Candela su Chi, in merito al nuovo format che esordirà su Raiplay in occasione del Festival di Sanremo 2026. Le tre prescelte sono Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, Jolanda Renga, figlia di Francesco e Ambra Angiolini, e Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Giovani e talentuose, le tre conduttrici si metteranno alla prova al timone di questo nuovo format: se per Aurora Ramazzotti non è la prima volta in veste di conduttrice, ci sarà invece il debutto per Jolanda Renga e Anna Lou Castoldi. Al momento non vi sono dettagli aggiuntivi circa questa novità: un’indiscrezione che sicuramente accende l’attesa sul Festival che verrà, e che porterà con sé, come ogni anno, tantissime sorprese.

