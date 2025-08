Si parla di strappo tra il comune della città e la Rai quindi dove si svolgerà il Festival di Sanremo 2026? Cosa sta succedendo e i possibili scenari

Il pubblico che ama la manifestazione canora per eccellenza è preoccupato per il Festival di Sanremo 2026 perché i rapporti tra Rai e il comune non sono mai stati così tesi e vicini alla rottura definitiva, cosa che cambierebbe per sempre la storia del costume di questo Paese. Ma cosa sta succedendo in particolare? Andiamo a scoprirlo.

Oggi è la settimana decisiva per la resa dei conti tra l’azienda che trasmette il Festival e il comune che la ospita da più di settant’anni. Si riuscirà a trovare un accordo che non vada a scontentare le parti oppure dal prossimo anno la gara sarà trasmessa da un’altra città? Sul tavolo c’è un indotto milionario per la città ligure che non può permettersi di perderlo per nulla al mondo.

Festival di Sanremo 2026: la Rai potrebbe trasmetterlo da un’altra città

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di uno strappo tra la Rai e il comune della città di Sanremo per via di alcune richieste che non sarebbero piaciute alla prima, che tra l’altro è l’unica che ha partecipato al bando aperto dalla città, dato che né Discovery né La7 né Mediaset sono sembrate interessate a ospitare un evento di tale portata.

Eppure da quel che si può leggere su SanremoNews le voci di corridoio che arrivano dal comune della città ligure sono piuttosto ottimiste quindi si spera che i rapporti si rasserenino perché il pubblico vuole vedere il Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti e non da un’altra città, anche se alla fine potrebbe abituarsi a vedere questa prestigiosa manifestazione canora ospitata in un’altra città come Torino o altre che se si sono candidate in maniera spontanea. Intanto si parla di Cristiano Malgioglio come possibile concorrente.

