Festival di Sanremo: accordo storico, il marchio resta in Liguria per altri tre anni dopo una trattativa che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Accordo Festival di Sanremo: cos’hanno deciso Comune e Rai

Dopo quasi un anno di diatribe per il Festival di Sanremo, ecco che finalmente c’è un accordo tra il Comune e Rai. Un sospiro di sollievo che molti hanno tirato dopo la possibilità di vedere spostata la manifestazione canora più famosa d’Italia in un altro luogo fuori dalla Liguria. Dopotutto, la kermesse è simbolo della Regione, e sarebbe stato difficile pensarla da qualche altra parte. Ma attenzione, l’accordo tra Rai e Comune riguarda solo i prossimi tre anni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Tiziano Ferro concorrente Sanremo 2026? Carlo Conti lo vuole in gara per la prima volta/ L'indiscrezione

Tra sei mesi tornerà il Festival di Sanremo con la 76esima edizione, che si svolgerà nella stessa città. Dopo il bando aperto alle Reti, aveva vinto ancora Rai, con Discovery e Mediaset che non hanno fatto insistenza per avere l’evento. Il problema riguardava principalmente la città, ma come riporta Il Secolo XIX, è ora di tirare un respiro di sollievo: pare che si stia lavorando per un’intesa triennale, secondo la quale il Festival rimarrà in Liguria.

Geolier, dedica d’amore per la fidanzata Chiara Frattesi/ “Auguri cuore mio”, fan in visibilio

Il Festival di Sanremo resta a Sanremo: spente le voci sul trasferimento a Napoli e Roma

Il Secolo XIX aggiunge che si attende la firma dell’accordo nei giorni che vanno dal 29 agosto al 2 settembre 2025 e come possiamo immaginare, la curiosità di chi ama il Festival di Sanremo è alle stelle. In poche parole, questa trattativa dovrebbe poter mettere a tacere per tre anni le tensioni del periodo e non far pensare ad un eventuale trasferimento. Negli ultimi mesi, infatti, si sono rincorse le voci più disparate, tra chi vedeva il Festival a Napoli e chi invece a Roma. In particolare si era fatto insistente il rumor del trasferimento nel quartiere napoletano Fuorigrotta, a la Mostra d’Oltremare.