Festival di Sanremo: accordo storico, il marchio resta in Liguria per altri tre anni dopo una trattativa che ha tenuto tutti col fiato sospeso.
Accordo Festival di Sanremo: cos’hanno deciso Comune e Rai
Dopo quasi un anno di diatribe per il Festival di Sanremo, ecco che finalmente c’è un accordo tra il Comune e Rai. Un sospiro di sollievo che molti hanno tirato dopo la possibilità di vedere spostata la manifestazione canora più famosa d’Italia in un altro luogo fuori dalla Liguria. Dopotutto, la kermesse è simbolo della Regione, e sarebbe stato difficile pensarla da qualche altra parte. Ma attenzione, l’accordo tra Rai e Comune riguarda solo i prossimi tre anni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Tra sei mesi tornerà il Festival di Sanremo con la 76esima edizione, che si svolgerà nella stessa città. Dopo il bando aperto alle Reti, aveva vinto ancora Rai, con Discovery e Mediaset che non hanno fatto insistenza per avere l’evento. Il problema riguardava principalmente la città, ma come riporta Il Secolo XIX, è ora di tirare un respiro di sollievo: pare che si stia lavorando per un’intesa triennale, secondo la quale il Festival rimarrà in Liguria.
Il Festival di Sanremo resta a Sanremo: spente le voci sul trasferimento a Napoli e Roma
Il Secolo XIX aggiunge che si attende la firma dell’accordo nei giorni che vanno dal 29 agosto al 2 settembre 2025 e come possiamo immaginare, la curiosità di chi ama il Festival di Sanremo è alle stelle. In poche parole, questa trattativa dovrebbe poter mettere a tacere per tre anni le tensioni del periodo e non far pensare ad un eventuale trasferimento. Negli ultimi mesi, infatti, si sono rincorse le voci più disparate, tra chi vedeva il Festival a Napoli e chi invece a Roma. In particolare si era fatto insistente il rumor del trasferimento nel quartiere napoletano Fuorigrotta, a la Mostra d’Oltremare.