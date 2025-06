Festival di Sanremo, la possibilità di vederlo lontano dalla Rai esiste? "Possiamo organizzarlo in un'altra città, ma dovremmo restare lì"

Il Festival di Sanremo andrà in onda regolarmente sulla Rai anche nel 2026? Durante la presentazione dei palinsesti televisivi della nuova stagione si è parlato della possibilità di vedere la kermesse su altri lidi, tenendo conto del bando in corso in queste settimane. La rassegna musicale che sarà condotta ancora una volta da Carlo Conti è avvolta nel mistero dopo l’apertura del bando dal comune di Sanremo, che ha messo in dubbio il possibile svolgimento nella consueta cornice del teatro Ariston in futuro.

E così l’amministratore delegato Giampaolo Rossi è intervenuto sul tema nel giorno in cui sono stati presentati i palinsesti della prossima stagione Rai. Sanremo dovrebbe essere ancora una volta la cornice della kermesse, ma nel caso le cose dovessero cambiare la Rai è pronta a sistemarsi altrove: “Il Festival può essere realizzato ovunque ma non può prescindere dalla Rai. Perchè il Festival di Sanremo è il festival della Rai”.

Festival di Sanremo lontano dalla Rai? Le ipotesi

Sempre durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, dalla Rai non trapela alcuna tensione riguardo all’organizzazione della gara musicale, che avrà comunque luogo in qualsiasi situazione. Che sia Sanremo a spalancare le porte oppure no, anche se chiaramente la musica non sarebbe la stessa. In casa della tv di stato filtra però la convinzione che la rassegna avrà luogo ancora in Riviera:

“La Rai farà il Festival. Pensiamo che continuerà ad essere il Festival di Sanremo, ma se non sarà a Sanremo, la Rai lo farà comunque perché può realizzare questo evento musicale da un’altra parte” ha detto Giampaolo Rossi.

