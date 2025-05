Il Festival di Sanremo proseguirà la corsa su Rai1, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti anche nel 2027 sarà ancora sulla tv di stato anche ne prossimi anni, almeno fino al 2028. Nelle ultime ore infatti è stato diramato il bando per l’assegnazione del Festival, al quale ha però preso parte solo la stessa Rai, che dunque non si è ritrovata gli avversari ostici come Mediaset, Discovery e Sky, che hanno scelto di non presentare offerte. Dunque il Festival resterà su Rai1 almeno fino al 2028, con la città di Sanremo che ovviamente farà ancora da protagonista.

Nessun ribaltone quindi nonostante la sentenza del Tar Liguria dello scorso dicembre aveva imposto una revisione della procedura con maggiore apertura e trasparenza. Da quel momento il sindaco Alessandro Mager in prima linea, affiancato dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, dal segretario generale Monica di Marco e dal dirigente del turismo Rita Cuffini si sono mossi per lanciare un nuovo percorso regolato da un avviso pubblico e parametri economici e organizzativi ben precisi. Il Festival di Sanremo sarà ancora su Rai1.

Festival di Sanremo 2027, Carlo Conti conduttore: poi Cattelan o De Martino

Il futuro del prossimo Festival di Sanremo 2027 è già noto, Carlo Conti sarà ancora il direttore artistico e salvo sorprese finali, anche il conduttore. Niente da fare dunque per chi sperava in un cambio della guardia fin da subito, visto che il presentatore toscano ha firmato un biennale, e dopo il Festival 2026 gli spetterà anche la guida di quello del 2027. Poi spazio alle nuove leve, con i nomi di Alessandro Cattelan e De Martino che restano caldissimi per la successione.

Cattelan e De Martino dunque sono i nomi e le opzioni per il post Carlo Conti, che potrebbe anche restare come direttore artistico nei prossimi anni visto il successo dell’edizione conclusa lo scorso febbraio.

