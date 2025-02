Musica, intrattenimento, spettacolo e non solo: il Festival di Sanremo in tutti questi anni ci ha regalato anche scandali, gaffe e tantissime polemiche. Impossibile ripercorrerle tutte, alcune però sono – per un motivo o per l’altro – rimaste nella storia della kermesse e ancora oggi fanno discutere. Tra gli episodi più “recenti” nella lunga storia del Festival di Sanremo, come non ricordare l’edizione segnata dalla famosissima farfallina di Belen Rodriguez. In quell’occasione la showgirl mostrò involontariamente, in diretta televisiva, un tatuaggio piuttosto audace posto sull’interno coscia. Nel 2007, invece, Michelle Hunziker cadde dal palco, inciampando nel proprio abito.

Mentre nel 2010 ci fu il discusso lancio degli spartiti da parte dell’orchestra, che protestò per l’eliminazione di Malika Ayane a favore del trio formato da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici. Delle edizioni successive si ricorda invece una discussa partecipazione di Diletta Leotta, che diventò bersaglio di polemiche per essersi presentata con un abito rosso molto sexy secondo alcuni in contrasto con il suo invito a “denunciare le violazioni della privacy”.

Festival di Sanremo tra scandali, gaffe e polemiche: la lite Bugo Morgan e l’ira di Blanco sul palco

Avvicinandoci alle ultimissime edizioni, invece, torna alla mente la clamorosa lite sul palco tra Morgan e Bugo, con tanto di squalifica della canzone Sincero. Una lite che ha dato vita a meme, polemiche e innumerevoli discussioni che si sono protratte per anni, anche con alcuni botta e risposta tra i diretti interessati.

Nel 2021, la surreale edizione senza pubblico a causa del Coronavirus e ancora, nel 2023, la ‘sfuriata’ di Blanco che prese a calci le decorazioni in seguito ad un problema tecnico. In realtà non si è mai capito se la sua iniziativa fosse effettivamente legata ad un discorso di suono o se si trattasse invece di una idea discutibile di promuovere il suo nuovo disco.

