Festival di Sanremo: scandali, gaffe, polemiche/ Dalla lite Bugo-Morgan alla farfalla di Belen. E poi…

Sono davvero tante le gaffe, le polemiche e gli scandali che hanno caratterizzato la storia del Festival di Sanremo

Ripercorrendo i decenni di storia del Festival di Sanremo, emergono episodi curiosi, errori imprevisti e polemiche memorabili che hanno caratterizzato questa celebre kermesse musicale. Una delle gaffe più eclatanti risale al 1995, quando Pippo Baudo aveva organizzato una festa grandiosa per Elton John, solo per scoprire a mezzanotte che l’artista aveva deciso di ritornare a Londra, un’annullamento che Baudo accoglieva con il suo classico sarcasmo, dichiarando la superiorità italiana nel modo di gestire la situazione. Nel 1995, Baudo si trovò di nuovo al centro dell’attenzione quando un telespettatore minacciò il suicidio in diretta. Baudo, come il supereroe di se stesso, salì sul palco per convincere l’uomo a desistere, promettendo sostegno e promettendo di non farlo arrestare.

Tuttavia, gli anni successivi hanno rivelato che l’intero episodio potrebbe essere stato uno stratagemma orchestrato, sollevando dubbi sulla consapevolezza di Baudo nella messinscena. Un’altra edizione controversa fu quella del 1992, con un’irruzione di Mario Appignani, noto come Cavallo Pazzo, che urlò “Questo Festival è truccato e lo vince Fausto Leali!”. Leali non vinse, e in seguito si scoprì che l’incidente potrebbe essere stato uno sketch organizzato, anche se la complicità di Baudo rimane incerta.

Quando Bugo lasciò il palco del Festival di Sanremo per la lite con Morgan

Nessun episodio, tuttavia, può competere con l’affaire Morgan-Bugo nel 2020. Morgan, durante una scoppiettante serata, cambiò il testo della canzone in gara insieme a Bugo, scatenando un litigio che portò all’abbandono di Bugo dal palco. Questo momento infuocato diventò una delle pagine più controverse della storia recente del Festival.

Infine, nel 2012, Belen Rodriguez fece parlare di sé con uno spacco vertiginoso, rivelando un piccolo tatuaggio a forma di farfalla in una posizione piuttosto intima. Un momento che fece scalpore e che rimane indelebile nella memoria degli spettatori. In un mix di spettacolo, emozioni e tanti imprevisti, il Festival di Sanremo ha attraversato le epoche, regalando momenti televisivi indimenticabili e indiscussi. Momento che hanno contribuito a rendere la kermesse sanremese un evento irrinunciabile per gli amanti della musica italiana.

