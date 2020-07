Festival di Venezia 2020, lista film/ Le scelte di Barbera per l’edizione n° 77

Oggi, martedì 28 luglio 2020, la presentazione del programma del Festival di Venezia 2020. La 77. edizione della Mostra del Cinema sarà la prima in epoca coronavirus, ma la Biennale non si ferma. Il direttore Alberto Barbera, artefice della rinascita della kermesse cinematografica, ha presentato la lista dei film che faranno parte delle varie sezioni: dal Concorso ai Fuori Concorso, passando per Orizzonti. Il film di apertura è Lacci di Daniele Luchetti, tratto dal celebre romanzo di Starnone e con un cast di eccellenze: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi. La pellicola verrà presentata Fuori Concorso. La pre-apertura è invece affidata al documentario Molecole di Andrea Segre, regista veneziano già presente al Festival negli anni passati con l’ottimo “L’ordine delle cose” e “Il pianeta in mare”.

FESTIVAL DI VENEZIA 2020: IL PROGRAMMA

[Articolo in aggiornamento

FESTIVAL DI VENEZIA 2020: DIRETTA VIDEO STREAMING CONFERENZA STAMPA





© RIPRODUZIONE RISERVATA