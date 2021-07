FESTIVAL DI VENEZIA 2021/ Diretta video streaming: programma e film in concorso

Festival di Venezia 2021, ci siamo: oggi è il giorno del programma della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’appuntamento è fissato alle ore 11.00: la diretta video è disponibile su http://labiennale.org/it e sui canali social della Biennale (Facebook, Twitter e YouTube). Come vi abbiamo raccontato, nelle ultime settimane sono già state rese note le prime grandi presenze: Madres Paralelas di Pedro Almodovar è il film d’apertura e in concorso Venezia 78, mentre l’attesissimo Dune di Denis Villeneuve sarà Fuori concorso.

Il Festival di Venezia 2021 è in programma dall’1 all’11 settembre 2021 e sarà diretto ancora una volta da Alberto Barbera, deus ex machina di una Mostra diventata principale punto di riferimento del mondo del cinema a livello mondiale. Negli ultimi anni, infatti, diversi film premiati agli Oscar sono passati dal Lido, pensiamo a Nomadland di Chloè Zhao, premiato con il Leone d’Oro e dall’Academy come miglior film dell’anno.

FESTIVAL DI VENEZIA 2021: IL PROGRAMMA

Articolo in aggiornamento

