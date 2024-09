Festival di Venezia 81, come vedere la diretta streaming della cerimonia di premiazione

Sabato 7 settembre 2024 si conclude ufficialmente il Festival di Venezia 81, evento che ha tenuto incollati gli occhi di milioni di telespettatori, curiosi di sapere chi vincerà al Lido. La conclusione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica arriverà nelle prossime ore e si terrà sempre a Venezia all’interno della splendida Sala Grande del Palazzo del Cinema. La cerimonia inizierà alle ore 19.00 e la conduttrice sarà Sveva Alviti, madrina ufficiale del Festival di Venezia 81. Qui verranno assegnati ben otto premi, tra cui il celebre Leone d’Oro alla carriera, la Migliore Opera, il Gran Premio della Giuria e non solo.

Sveva Alviti consegnerà anche il Premio al Miglior Regista, il Premio Speciale della Giuria, il Premio del Pubblico Armani Beauty e o due premi della sezione “Orizzonti”, uno per il miglior film e l’altro per la migliore regia. Come vedere la diretta streaming della cerimonia di premiazione? Per seguire la diretta del Festival di Venezia 81 basterà collegarsi su Rai Movie dalle 18.45, orario in cui inizieranno le riprese. La finale della Mostra del Cinema è visibile anche in streaming su Rai Play, dove si possono recuperare in qualsiasi momento tutti i programmi targati Rai.

Venezia 81, i primi vincitori della Mostra del Cinema e la giuria

Il 7 settembre 2024 si scopriranno quali sono i premi ufficiali del Festival di Venezia 81. Partiamo innanzitutto a scoprire chi sono i giudici della Mostra del Cinema. La presidente è Isabelle Huppert, famosa attrice francese dalla carriera straordinaria, mentre per quanto riguarda i giurati troviamo Agnieszka Holland, regista polacca insieme al regista italiano Giuseppe Tornatore.

Insieme a loro ci saranno anche James Gray, regista statunitense, e Zhang Ziyi, attrice cinese. Ma non è finita qui, la giuria del Festival di Venezia 81 è composta anche da Julia Von Heinz, regista tedesca e il brasiliano Kleber Mendonça Filho. Con loro anche Andrew Haigh, regista inglese e Abderrahmane Sissako, regista mauritano.

Festival di Venezia 81, gli appuntamenti del 7 settembre 2024

Passiamo ora a scoprire quali sono gli appuntamenti principali del 7 settembre 2024, giorno in cui si conclude ufficialmente il Festival di Venezia 81. Si partw quindi con la Cerimonia di premiazione ufficiale che inizia nella sala grande alle ore 19, condotta dalla madrina Sveva Alviti. Si procede quindi con il film fuori concorso di Pupi Avati, intitolato “L’orto americano“, una storia ambientata a Bologna durante il periodo della relazione. La pellicola verrà trasmessa alle ore 21.00 sempre nella Sala Grande.

Successivamente si passa alla premiazione con la consegna del Leone d’oro alle 21 in Sala D’Arsena, mentre alle 23.30 in Pala Biennale verrà consegnato il premio Luigi De Laurentis. In Sala Giardino si celebra invece la consegna del film vincitore del Gran Premio della Giuria, mentre in Sala Perla, dalle ore 20 in poi si consegnano i Premi della Sezione “Orizzonti”. Si ricorda che la diretta è visibile anche sul sito ufficiale del Festival Di Venezia 81, www.labiennale.org e alcune live verranno trasmesse anche su Facebook sul profilo “La Biennale di Venezia”.