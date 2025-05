Nella cornice primaverile di Milano, tra il fermento di un sabato dedicato alla creatività e alla tradizione, oltre 40 giovani artigiani lombardi hanno preso parte – dalle 10 di questa mattina – al Festival Made in Lombardia trasformando Piazza Città di Lombardia in uno stimolante laboratorio a cielo aperto: la seconda edizione – organizzata da Regione Lombardia e Unioncamere in collaborazione con la startup Eccellenza Italiana – ha confermato il suo ruolo di evento di punta per valorizzare il patrimonio artigiano del territorio.

Dopo il successo della prima edizione – che lo scorso settembre aveva attirato migliaia di visitatori – la kermesse si è ampliata ospitando maestri del legno, ceramisti, liutai e vetrai provenienti da tutte le province pronti a mostrare dal vivo le tecniche che rendono la Lombardia un faro europeo del saper fare.

L’assessore regionale Guido Guidesi ha spiegato che l’artigianato deve tornare a essere un sogno per le nuove generazioni indicando l’obiettivo di invertire la percezione dei mestieri manuali, troppo spesso considerati marginali e con workshop interattivi e dimostrazioni pratiche, l’evento punta a raccontare storie di successo – come quelle di artigiani under 35 che esportano opere in tutto il mondo – dimostrando che l’eccellenza non conosce confini.

Festival Made in Lombardia tra giovani artigiani e innovazione: il domani si scrive con le mani

Tra le novità dell’edizione 2025 del Festival Made in Lombardia spiccano la liuteria cremonese – patrimonio Unesco – e il vetro soffiato di tradizione varesina, affiancati da laboratori di ceramica che mescolano design contemporaneo e antiche tecniche; sul palco centrale – trasformato in un atelier temporaneo per l’occasione – gli artigiani hanno l’opportunità di scolpire, modellare e creare sotto gli occhi del pubblico mentre studenti e curiosi possono partecipare a sessioni pratiche.

La Regione Lombardia, nel frattempo, si impegna a rafforzare il sostegno ai giovani artigiani con misure per l’accesso al credito e progetti di filiera, incentivando collaborazioni tra imprese, università e centri di ricerca; in un’Europa sempre più attenta alla sostenibilità, la Lombardia scommette su un modello dove tradizione e tecnologia si fondono dai tessuti smart alle borse su misura realizzate in diretta, il Festival Made in Lombardia ha dimostrato che l’artigianato non è solo memoria ma anche un laboratorio di soluzioni per domani.