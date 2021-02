Festival Sanremo 2021 conferenza stampa, diretta streaming video/ Cantanti, ospiti..

FESTIVAL DI SANREMO 2021, DIRETTA STREAMING CONFERENZA STAMPA OGGI, 9 FEBBRAIO

Cresce l’attesa per la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021, prevista in diretta streaming per la giornata di oggi, martedì 9 febbraio, nel corso della quale Amadeus, confermato alla conduzione della kermesse canora matuziana dopo gli ottimi esiti fatti registrare un anno fa, fornirà alcune anticipazioni inedite circa le cinque serate che saranno trasmesse su Rai Uno nel periodo compreso fra il 2 e il 6 marzo.

Intanto, però, nelle scorse ore il presentatore si è lasciato sfuggire (forse) qualche anticipazione, prontamente ripresa dalla stampa: “Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni, stiamo aspettando la loro risposta”. Il direttore artistico parrebbe dunque fortemente intenzionato ad avere sul palco del teatro Ariston “il Molleggiato”, che non fa capolino a Sanremo ormai dal lontano 2012, mentre Benigni fu uno dei super ospiti dell’edizione numero 70 del Festival, con il suo ingresso in teatro avvenuto partendo dal tappeto rosso srotolato lungo le vie del centro cittadino e culminato in un monologo di circa 40 minuti sul Cantico dei Cantici.

FESTIVAL DI SANREMO 2021: CAMPIONI E NUOVE PROPOSTE

Il Festival di Sanremo 2021, peraltro, si profila, almeno sulla carta, come uno dei più combattuti di sempre, considerato l’elevato numero di concorrenti (26) e i tanti big presenti nel novero di coloro che si esibiranno, fra cui spicca l’immarcescibile Orietta Berti, alla sua dodicesima presenza in Liguria. L’elenco completo degli artisti in gara comprende Aiello (con il singolo “Ora”), Annalisa (“Dieci”), Arisa (“Potevi fare di più”), Malika Ayane (“Ti piaci così”), Orietta Berti (“Quando ti sei innamorato”), Bugo (“E invece sì”), Colapesce Dimartino (“Musica leggerissima”), Coma_Cose (“Fiamme negli occhi”), Gio Evan (“Arnica”), Extraliscio feat Davide Toffolo (“Bianca luce nera”), Fasma (“Parlami”), Fulminacci (“Santa Marinella”), Gaia (“Cuore amaro”), Ghemon (“Momento perfetto”), Irama (“La genesi del tuo colore”), La rappresentante di Lista (“Amare”), Lo Stato Sociale (“Combat pop”), Madame (“Voce”), Maneskin (“Zitti e buoni”), Ermal Meta (“Un milione di cose da dirti”), Max Gazzè e la Trifluoperazina (“Il farmacista”), Francesca Michelini e Fedez (“Chiamami per nome”), Noemi (“Glicine”), Willie Peyote (“Mai dire mai – La locura”), Random (“Torno a te”) e Francesco Renga (“Quando trovo te”). Tra le nuove proposte, invece, figurano Avincola con “Goal!”, Davide Shorty (“Regina”), Folcast (“Scopriti”), Gaudiano (“Polvere da sparo”), Greta Zuccoli (“Ogni cosa sa di te”), Wrongonyou (“Lezioni di volo”), Dellai (“Io sono Luca”) ed Elena Faggi (“Che ne so”).



© RIPRODUZIONE RISERVATA